Tunus, İsrail'in Batı Şeria'daki Filistinlilerin yerleşim yerlerine yönelik saldırılarını şiddetle kınadı

Tunus Parlamentosu, İsrail'in yerleşim yerlerine yönelik saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Tunus Parlamentosu, işgal güçlerinin uluslararası toplumu, sözleşmeleri ve hukuku hiçe sayarak Filistinlilere yönelik işlediği suçları ve saldırıları şiddetle kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Filistin halkıyla dayanışma mesajına yer verilen açıklamada, "Siyonistlerin şiddetli saldırılarına karşı kararlı bir şekilde mücadeleye devam eden Filistin halkını selamlıyoruz. Tunus Parlamentosu, tüm bölgesel parlamentoları ve parlamento birliklerini Filistin topraklarında yaşanan saldırgan uygulamaları ve bölgedeki barış ve güvenliği tehdit eden unsurları kınamaya çağırıyor." denildi.

Filistin halkına uluslararası koruma sağlamayı engellemek için "işgalci güçlerin" yerleşim yerlerine saldırdığına dikkat çekilen açıklamada, uluslararası topluma "işgalci güçlerin" yerleşim yerlerini genişletme politikalarına karşı hızlı hareket etme çağrısı yapıldı.

İsrail ordusunun korumasındaki yerleşimciler, çarşamba günü Ramallah yakınlarındaki Turmusaya beldesinde Filistinlilere ait onlarca ev ve aracı ateşe vermişti. Buna tepki gösteren belde sakinleri ile yerleşimciler arasında olaylar çıkmıştı.

Silahlı yerleşimcilerin Turmusaya sakinlerine saldırması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı.

İSRAİL SALDIRILARI VE YASA DIŞI YERLEŞİM YERLERİ GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR



İsrail ordusu, pazartesi günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine çok sayıda zırhlı aracın yanı sıra "Apache" tipi helikopterler de kullanarak saldırı düzenlemişti. Saldırıda, ikisi çocuk 7 Filistinli yaşamını yitirmiş, en az 66 Filistinli yaralanmıştı. Çıkan çatışmalarda 7 İsrail askeri de yaralanmıştı.

Cenin'deki kanlı saldırının ardından salı günü Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yeri Eli'de bir benzin istasyonu yakınında silahlı saldırıda, 4 İsrailli yerleşimci ölmüştü.

İsrail yönetimi de Eli'de düzenlenen silahlı saldırıyı gerekçe göstererek, uluslararası hukuka aykırı olmasına rağmen bu yerleşimde 1000 ek konut yapma kararı almıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Ancak İsrail yönetimi, son dönemde başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası arenadaki tepkilere rağmen yasa dışı yerleşimleri genişletme planlarına devam ediyor. Bu kapsamda Binyamin Netanyahu hükümeti, yakın zamanda, Batı Şeria'da 4 bin yeni konut inşa etmeyi planladıklarını duyurmuştu.