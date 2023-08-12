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12 Ağustos 2023 Cumartesi 10:30:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2023 Cumartesi 10:30:00

Tunus Başbakanından Libya ile ticari ilişkilerin güçlendirilmesi çağrısı

Kaynak: AA

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Tunus Başbakanı Ahmed el-Haşşani, Libya ile ekonomik ortaklığın güçlendirilmesi ve ticari alışverişin geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Haşşani, başkentteki El-Kasbah Sarayında, Libya Ulusal Birlik Hükûmeti Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Ali el-Huveyc başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede, Tunus ve Libya'daki üst düzey yetkililer arasındaki istişarelerin güçlendirilmesi ve iki ülke arasındaki Ortak Yüksek Komite toplantısı öncesinde ekonomik komite toplantılarının hızlandırılması ele alındı.

Haşşani görüşmede, iki ülkenin ticaret odalarını "ekonomik ortaklığı daha da güçlendirmek ve iki taraf arasındaki ticaret alışverişini geliştirmek için çaba sarf etmeye" çağırdı.

Libya tarafının Trablus'ta Ortak Yüksek Komite'yi toplamaya hazır olduğuna değinen Huveyc ise iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptlarının hayata geçirilmesi için ekonomik, yatırım ve ticari işbirliğini desteklemenin önemini vurguladı.

Libya-Tunus Ortak Yüksek Komitesi uzun yıllar aradan sonra 2017'de yeniden faaliyete geçmişti.

Etiketler : tunus libya ekonomi
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