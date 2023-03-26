Tunus açıklarında iki teknenin batması sonucu en az 29 Afrikalı göçmen öldü

Akdeniz'deki düzensiz göçmenlerin dramı devam ediyor. Tunus'tan İtalya'ya doğru yola çıkan iki göçmen teknesi daha battı. Tunus Sahil Güvenliğinden bir yetkili, kıyıya yakın bir bölgede batan bir teknede 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu (FTDES) yetkilisi Romdhane Ben Amor ise yaptığı açıklamada, birkaç saat sonra Mahdia açıklarında batan başka bir teknede ise 19 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Tunus açıklarında bugün yaşanan tekne facialarında toplam 29 kişi hayatını kaybederken, son 3 günde Tunus açıklarında batan göçmen teknesi sayısı 7'ye yükseldi.

SON 24 SAATTE 2 BİN 500 GÖÇMEN İTALYA'YA ULAŞTI

İtalya basınında yer alan haberlerde, son 24 saatte 2 bin 500 düzensiz göçmenin İtalya'nın Lampedusa Adası'na ulaştığı ifade edildi. Tunus Sahil Güvenliği, son 4 gün içinde Avrupa'ya giden yaklaşık 80 göçmen teknesinin engellendiğini ifade etti.

Öte yandan Tunus açıklarında 24 Mart'ta batan teknede bulunan 34 Afrikalı göçmenin kaybolması ile kayıp göçmen sayısı 67'ye yükselmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2022'nin aynı döneminde Tunus'tan yola çıkarak İtalya'ya ulaşan göçmen sayısı bin 300 iken bu yıl aynı dönemde sayı 12 bine yükseldi.