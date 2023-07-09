Tunus açıklarında göçmen teknesi battı
Kaynak: TRT Haber
Göçmenlerin umut yolculuğu yine yarıda kaldı. İtalya'ya geçmek için yola çıkan göçmenleri taşıyan bir tekne Tunus açıklarında battı, ilk belirlemelere göre bir kişi öldü. Kayıpları aramak için çalışma başlatıldı.
İtalya'ya geçmek için yola çıkan göçmenleri taşıyan bir tekne Tunus açıklarında battı
Yetkililer, teknenin İtalya'ya gitmek üzere Tunus'un Zarsis kentinden yola çıktığını, ancak bilinmeyen bir sebeple battığını duyurdu.
Teknede bulunan 11 göçmen kurtarılırken 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Ancak 10 kişinin kaybolduğu belirtiliyor.
Ekipler, arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, teknenin batış nedeni de araştırılıyor.
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