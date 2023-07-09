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09 Temmuz 2023 Pazar 15:12:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2023 Pazar 15:12:00

Tunus açıklarında göçmen teknesi battı

Kaynak: TRT Haber

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Göçmenlerin umut yolculuğu yine yarıda kaldı. İtalya'ya geçmek için yola çıkan göçmenleri taşıyan bir tekne Tunus açıklarında battı, ilk belirlemelere göre bir kişi öldü. Kayıpları aramak için çalışma başlatıldı.

İtalya'ya geçmek için yola çıkan göçmenleri taşıyan bir tekne Tunus açıklarında battı

Yetkililer, teknenin İtalya'ya gitmek üzere Tunus'un Zarsis kentinden yola çıktığını, ancak bilinmeyen bir sebeple battığını duyurdu.

Teknede bulunan 11 göçmen kurtarılırken 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ancak 10 kişinin kaybolduğu belirtiliyor.

Ekipler, arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, teknenin batış nedeni de araştırılıyor.

Etiketler : tunus göçmen tekne
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