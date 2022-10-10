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10 Ekim 2022 Pazartesi 18:08:00 - Güncelleme:10 Ekim 2022 Pazartesi 18:08:00

Tunus açıklarında 8 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı

Kaynak: AA

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Tunus'un güneydoğusundaki Zerzis kenti açıklarında 8 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.

Tunus resmi haber ajansına göre, Zerzis kenti açıklarında 25 Eylül'de 18 düzensiz göçmeni taşıdığı belirlenen bir teknenin alabora olması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 8 kişinin cesedine ulaşıldı.

Balıkçılar tarafından bulunan cesetler, Tunus Deniz Muhafızlarına bağlı birlikler tarafından denizden çıkarıldı.

Cesetlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyorlar

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Tunus İçişleri Bakanlığı, 2021 yılı boyunca 10 bin 371'i Sahra Altı Afrika'dan olmak üzere 20 bin 616 düzensiz göçmenin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Ulusal Muhafız Birliği de 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada 2022 başından itibaren Tunus genelinde Avrupa'ya yönelik 1509 düzensiz göç girişiminin engellendiğini belirtmişti.

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu verilerine göre ise Tunus'tan yasa dışı yollarla İtalya'ya geçen düzensiz göçmen sayısı yıl başından bu yana 13 bini aştı.

Etiketler : Zerzis kenti Tunus İçişleri Bakanlığı
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