İşte yeryüzünden silinecek ülke ve şehirler

Tüm buzullar eridiğinde hangi ülkeler sular altında kalacak?

Küresel ısınmanın son 20 yılda hızlı bir ivme kazanması ve buna bağlı olarak kutup dairelerindeki buzulların erimesi, dünyayı tehdit edecek boyutlara ulaştı. Öyle ki, tüm buzulların erimesi halinde okyanus ve denizlerdeki seviyenin 65 metre yükseleceği tahmin ediliyor.

TRT Haber'de yer verilen habere göre, buzulların erimesine bağlı olarak sular altında kalacak ülke ve şehirler sıralandı.

Erimenin bu hızla devam etmesi halinde sadece 100 yıl içinde sular altında kalması beklenen bazı ülke ve şehirler:

İLK YOK OLACAK ÜLKE HOLLANDA

Küresel ısınmanın sonucu olarak önümüzdeki bin yıla kalmadan sular altında kalacak olan ülkelerin başında Hollanda geliyor.

Hollanda halihazırda bu durumla mücadele ediyor. Su akışlarını kontrol ediyor ve yapay kara parçaları yapılıyor.

İNGİLTERE

İklim değişikliği ayrıca muhteşem Kuzey Norfolk kıyı şeridi, Wash Ulusal Deniz Koruma Alanı da dahil olmak üzere, alçakta bulunan Doğu Anglia'nın büyük bölümleri için potansiyel bir felaket oluşturuyor.

- LONDRA



İngiltere'nin başkenti Londra da, buzulların erimesinden en fazla etkilenen şehirlerden biri olacak ve önemli oranda sular altında kalacak.

MALDİVLER

Suyu ve doğasıyla turistlerin tercih noktalarından biri olan Maldivler, sular altında kalma tehlikesi altında olan ülkeler arasında bulunuyor. Maldivler'de bulunan çoğu ada bu tehlike ile yüzleşiyor.

Küresel ısınma ile mücadele edilmezse Maldivler'in güzellikleri sadece fotoğraflarda kalabilir.

İSTANBUL

Küresel ısınmadan Türkiye de nasibini alıyor. Eğer 100 yıl içerisinde sularda öngörülen 60-70 santimetre arası yükselme gerçekleşirse İstanbul da sular altında kalabilir.

DANİMARKA

Danimarka'nın en eski şehri olan Ribe Kuzey Denizi'ndeki deniz seviyeleri nedeniyle belirsiz bir gelecekle karşı karşıya.

BELÇİKA

Alçak Kuzey Denizi kıyı şeridinin çoğu ile birlikte, Belçika`nın kıyı şeridi ve güzel sahil kasabaları, yükselen deniz seviyelerine karşı son derece savunmasızlar.

Ülkenin kuzey batısındaki pitoresk Bruges şehri de aynı şekilde tehlike altında. UNESCO Dünya Mirası alanı olan şehir, dolambaçlı su yolları, Arnavut kaldırımlı sokakları ve çarpıcı çan kulesi ile ünlü ancak yükselen sular, zarif ortaçağ merkezine ciddi zarar verebilir.

BAHAMALAR

2019`da Dorian Kasırgası tarafından harap edilen Bahamalar da dahil olmak üzere, birçok küçük ada ülkesi gelecekte deniz seviyesindeki yükselmelerden feci şekilde etkilenecek.

YUNANİSTAN

Termaikos Körfezi`nin kuzey ucunda kurulmuş olan Selanik, su ile iç içedir. Güçlü surları, birçok kilisesi ve antik anıtları ile birçok kültürün etkileri belirgindir. Termaikos Körfezi Akdeniz`in tehlikeli bölgelerinden biridir ve yükselen su seviyelerine karşı savunmasızdır.

İTALYA

Akdeniz için öngörülen deniz seviyesinin yükselmesi, özellikle kuzey Adriyatik kıyılarında sayısız inanılmaz yeri etkileyecek. Venedik`in yükselen gelgitle mücadelesi iyi durumda, ancak Aquileia kasabası risk altında.

İSPANYA

Batı Avrupa'nın en eski şehri Cadiz de tehlike altında. Bölgede bulunan nehirler ve Cadiz Körfezi diğer alanlarla birlikte iklim krizinden oldukça kötü etkilenecek.

ABD

Büyük ölçüde düz olan güney Florida kıyı şeridinin çoğu, 2050 yılına kadar su altında kalacak. Aslında, Key West, yükselen deniz seviyeleri nedeniyle sel basmaya başlayan ilk ABD şehirlerinden biri olabilir. 2060`a kadar, orada yaşanabilir arazinin yüzde 60'ından fazlasının sular altında kalacağı tahmin ediliyor.

ABD'nin Batı Kıyısında, San Francisco Körfez Bölgesi, deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle büyük sel tehlikesi altında görünüyor. 2050 yılına kadar San Francisco, Oakland ve Foster City'nin bazı kısımlarının sular altında kalacağı öngörülüyor.

Belirsiz bir gelecekle karşı karşıya olan dünyanın büyük şehirlerinden bir diğeri de New York City. Aslında tüm New York eyaleti tehdit altında.

GÜNEY AMERİKA

Okyanus seviyelerinin yükselmesiyle Güney Amerika`nın yarısına yakınını oluşturan Amazon havzası ile Atlantik Okyanusu birleşecek ve Asunsion, Buenos Aires, Montevideo gibi şehirler sular altında kalacak.

MEKSİKA

Meksika Körfezi`ndeki Tabasco eyaleti sele yabancı değil ve sonunda tamamen yok olabilir. Eyaletin kırsal bölgeleri sulak alanlar ve ormanlarla kaplı. Halihazırda mevsimsel sellere maruz kalıyor ancak yükselen deniz seviyeleri bölgeyi tamamen sular altında bırakabilir.

ŞANGAY

Çin'in en kalabalık yerleşim alanlarından biri olan Şangay, sular altında kalma tehlikesi ile yüzleşiyor.

TAYLAND

Yaklaşık 10 milyon insana ev sahipliği yapan Tayland`ın genişleyen başkenti Bangkok batıyor. Climate Central`ın verilerine göre yükselen deniz seviyesinden en fazla etkilenen şehirlerden biri olması muhtemel.

HO CHİ MİNH ŞEHRİ, VİETNAM

Deniz seviyeleri olduğu gibi yükselmeye devam ederse, Vietnam'ın ekonomik merkezi Ho Chi Minh City'nin çoğu ve şehrin güneyindeki kalabalık, düz kıyı bölgelerinin çoğu sular altında kalacak. Bir zamanlar Saygon olarak bilinen hareketli şehir, yaklaşık sekiz milyon insana ev sahipliği yapıyor ve birçok önemli Vietnam tarihi ve kültürel mekanının yeri.

BANGLADEŞ

Topraklarının önemli bir kısmı nehir havzasında olan Bangladeş'in sular altında kalacağı öngörülüyor.

FİLİPİNLER

Yükselen deniz seviyelerine karşı son derece savunmasız olan bir başka Asya mega kenti, yaklaşık 6.8 milyon kişiye ev sahipliği yapan Filipinler'in başkenti Manila. Başkent, Pasifik Okyanusu takım adalarının diğer bölümleriyle birlikte 2050 yılına kadar sular altında kalacak.

AFRİKA

Afrika kıtasında ise su seviyelerinin yükselmesiyle yutulacak şehirler arasında Mısır'ın başkenti Kahire, Senegal'in başkenti Dakar ve Nijerya'nın en büyük şehri Lagos bulunuyor.

Karadeniz ve Hazar Denizi'nde su seviyelerinin on kat yükseleceği öngörülüyor.