19 Eylül 2022 Pazartesi 21:51:00 - Güncelleme:19 Eylül 2022 Pazartesi 21:52:00
Meksika 7,5'lik depremle sallandı
Meksika'nın güneybatısı açıklarında 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle ülkede Tsunami alarmı verildi.
Meksika'nın güneybatısı açıklarında 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle ülkede Tsunami alarmı verildi.
Ayrıntılar geliyor..
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