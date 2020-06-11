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11 Haziran 2020 Perşembe 19:43:00 - Güncelleme:11 Haziran 2020 Perşembe 19:43:00

TSK Libya'da Hafter milislerinin sivil bölgelere tuzakladığı patlayıcıları temizliyor

Kaynak: AA

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Libya hükümetinin talebi üzerine, sivil halkın evlerine güvenli dönüşünü sağlamak için Hafte milislerinin yerleşim bölgelerinden çekilirken tuzakladığı el yapımı patlayıcı ve mayınların temizlenmesi çalışmalarına başladı.

Güvenlik kaynakları, başta Libya'nın başkenti Trablus olmak üzere, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgali altındaki yerleşim yerlerinin kurtarılmasının ardından, bu bölgelerdeki sivil halkın evlerine güvenli dönüşününün sağlanması için, Türk Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerine ait bomba imha uzmanları, Özel Kuvvetler, SAS ve SAT unsurlarının bölgede tuzaklanan patlayıcılar ve mayın sistemlerini temizleyerek güvenliği sağlama ve hayatı normale döndürme çalışmalarına başladığını aktardı.

TSK'ya bağlı ekiplerin, bölgede koruyucu kıyafetleri, modern ekipmanları, robotik sistemleri, milli teknolojileri ve teknik saha tecrübelerini kullanarak Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcıları etkisiz hale getirmek ve sivillerin güvenli dönüşünü sağlamak için çalıştığı ifade edildi.

Libya hükümeti, Hafter milislerinin çekildiği sivil yerleşim alanlarında tuzaklanan mayınların patlaması sonucu şu ana kadar 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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