Trump'tan yeni iddia: FBI 3 pasaportumu çaldı

Donald Trump sosyal medya hesabından evinin aranması ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın baskın sırasında pasaportlarını aldığını öne sürdü.

Trump paylaşımında "Bu, siyasi bir rakibe ülkemizde daha önce görülmemiş düzeyde bir saldırıdır. Üçüncü dünya ülkesi" ifadelerini kullandı.

Eski başkanın Florida'daki evinde 9 Ağustos'ta yapılan aramada bazıları çok gizli olarak etiketlenen 20 kutudan fazla eşya bulunmuştu.