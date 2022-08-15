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15 Ağustos 2022 Pazartesi 23:40:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2022 Pazartesi 23:40:00

Trump'tan yeni iddia: FBI 3 pasaportumu çaldı

Kaynak: TRT Haber

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ABD eski başkanı Donald Trump Florida'daki evine yapılan baskınla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Trump, FBI'ın evinde yaptığı aramada 3 pasaportunu çaldığını iddia etti.

Donald Trump sosyal medya hesabından evinin aranması ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın baskın sırasında pasaportlarını aldığını öne sürdü.

Trump paylaşımında "Bu, siyasi bir rakibe ülkemizde daha önce görülmemiş düzeyde bir saldırıdır. Üçüncü dünya ülkesi" ifadelerini kullandı.

Eski başkanın Florida'daki evinde 9 Ağustos'ta yapılan aramada bazıları çok gizli olarak etiketlenen 20 kutudan fazla eşya bulunmuştu.

Etiketler : Donald Trump Florida FBI
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