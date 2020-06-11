Trump'tan tartışma yaratan "iç terörist" açıklaması: Şehrinizi geri alın. Almazsanız, ben alırım
Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump'ın "iç terörist" olarak tanımladığı Antifa ve radikal sol gruplar, Washington eyaletine bağlı Seattle kentindeki belediye ve meclis binalarını işgal ederek özerklik ilan etti. Açıklamalarda bulunan Trump, "Seattle, iç teröristlerin egemenliğine geçti. Şehrinizi geri alın. Almazsanız, ben alırım. Bu bir oyun değil. Bu çirkin anarşistler acilen durdurulmalı" dedi.
ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından Seattle'da düzenlenen gösterilerde, bir grup göstericinin belediye binasını işgal etmesi ve meclis binasına "Seattle Otonom Bölgesi" tabelası asmasının ardından, Trump olaylara Twitter'dan tepki gösterdi.
Trump'ın Twitter üzerinden açıklamaları
TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA
Washington Valisi Demokrat Jay Inslee ve Seattle Belediye Başkanı Demokrat Jenny Durkan'a tepki gösteren Trump, "Şehrinizi geri alın. Almazsanız, ben alırım. Bu bir oyun değil. Bu çirkin anarşistler acilen durdurulmalı. Hızlı hareket edin" çağrısında bulundu. Trump, "Radikal solcu Demokratlar tarafından yönetilen Seattle, iç teröristlerin egemenliğine geçti. Kanun ve nizam!" ifadesini kullandı.
Seattle kentinin ele geçirilen bölümleri.
FLOYD GÖSTERİLERİ VE "İÇ TERÖR" TARTIŞMALARI
Minneapolis'ta 46 yaşındaki Floyd, 25 Mayıs'ta, gözaltına alındığı esnada bir polisin boynuna 8 dakika 46 saniye boyunca basması sonucu yaşamını yitirmiş ve bu olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması, ülkedeki polis şiddetini bir kez daha gündeme getirmişti. "Polis reformu" ve "ırkçılığa son" talebiyle başlayan gösterilerde, başkent Washington DC de dahil olmak üzere birçok büyük şehirde şiddet ve yağma olayları olmuş, şehirlere Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.
Şehrin merkezine girişler barikatlarla kapatıldı.
İÇ TERÖRİSTLER: ANTIFA VE RADİKAL SOL GRUPLAR
Trump ise olayların ardında, "Antifa ve radikal sol grupların" olduğunu öne sürmüş ve bu grupları "iç teröristler" olarak nitelemişti.
- Amazon'dan yüz tanıma teknolojisinin polis tarafından kullanımına erteleme kararı
- İsrail'den bomba Doğu Akdeniz iddiası: ABD, Türkiye'yi de istiyor!
- Trump, ara verdiği seçim mitinglerine 19 Haziran'da başlayacak
- Hafter'e darbe üstüne darbe! Milyonlarca dolar dolandırmışlar!
- Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 708 kişi öldü
- İsrail'den yardım istediler