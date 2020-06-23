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23 Haziran 2020 Salı 00:05:00 - Güncelleme:23 Haziran 2020 Salı 00:05:00

Trump'tan, seçimlerde uzaktan oylama ihtimaline 'çağımızın skandalı olacak' nitelemesi

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Trump, Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan oylama sistemine karşı çıkarak, "Milyonlarca uzaktan oy pusulası yabancı ülkeler ve başkaları tarafından basılacak. Bu çağımızın skandalı olacak." iddiasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan oylama sistemine karşı çıkarak, "Milyonlarca uzaktan oy pusulası yabancı ülkeler ve başkaları tarafından basılacak. Bu çağımızın skandalı olacak." iddiasında bulundu.

ABD'de Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden'ın karşı karşıya geleceği 3 Kasım 2020 Başkanlık seçimleri yaklaşırken, ülkede Kovid-19 nedeniyle uzaktan oylama sisteminin kullanımı tartışılıyor.

Posta yoluyla uzaktan oylama sistemine karşı olduğunu uzun süredir belirten Trump, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Uzaktan oylama yoluyla yapılma ihtimali olan seçimler için "Hileli 2020 seçimleri" ifadesini kullanan Trump, "Milyonlarca uzaktan oy pusulası, yabancı ülkeler ve başkaları tarafından basılacak. Bu çağımızın skandalı olacak." iddiasında bulundu.

"SEÇİMLERE HİLE KARIŞTIRMAK İÇİN KOVİD'İ KULLANIYORLAR"

Uzaktan oylama sistemini "saçmalık" olarak niteleyen ve buna bir son verilmesi çağrısında bulunan Trump, "Birinci ve İkinci Dünya Savaşları döneminde hiçbir sorun olmadan oy kullandık, şimdi uzaktan oylama ile seçimlere hile karıştırmak için Kovid'i kullanıyorlar." ifadesini kullandı.

Ülkede ırkçılığa karşı düzenlenen protestolardaki şiddet olaylarına da dikkati çeken Trump, "İnsanlar, protesto, isyan, mağazaları yağmalamak ve her türlü zarar ziyanı oluşturmak için dışarı çıkabiliyorsa, oy vermeye de gidebilir. Seçimlerimizin güvenilirliğini koruyalım. Milyonlarca uzaktan oy pusulası gönderilecek, bunların nereye ya da kime gittiğini kim bilecek?" sorusunu yöneltti.

ABD'DE CUMHURİYETÇİ VE DEMOKRATLARIN UZAKTAN OYLAMA ÇEKİŞMESİ

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de, Cumhuriyetçi ve Demokratlar, salgın nedeniyle başkanlık seçimleri için "uzaktan oylama" sisteminin önünün açılması konusunda ikiye bölündü.

Demokratlar, Kovid-19 salgınının pençesinde seçmenlerin sandık başına gitmesinin tehlikelerine işaret edip, uzaktan oylama sistemini savunurken, başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere Cumhuriyetçiler ise uzaktan oylama sisteminin "istismara açık" olduğunu vurguluyor.

ABD'DEKİ "UZAKTAN OYLAMA" SİSTEMİ

ABD'de halihazırda bazı durumlarda seçmenler, sandık başına gitmek yerine uzaktan oylama sistemiyle oylarını kullanabiliyor.

Kimlerin, hangi durumlarda uzaktan oy kullanıp kullanamayacağı ise ilgili eyaletin yasasına göre belirleniyor.

Uzaktan oylama sisteminde, seçmenler seçim gününden önce başvuruda bulunarak, oy pusulalarını evlerine isteyebiliyor.

Seçmenlerin, seçim gününden önce oy pusulalarını doldurarak posta yoluyla ilgili eyalet ya da bölgenin seçmen merkezine iletmesi gerekiyor.

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