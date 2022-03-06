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06 Mart 2022 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:06 Mart 2022 Pazar 17:00:00

Trump'tan Rusya şakası!

Kaynak: AA

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Rusya'yı Çin bayraklı savaş jetleriyle vurup suçu Çin'e atmasını önerdi. Trump, NATO'yu “kağıttan kaplan” şeklinde nitelendirerek, “Hangi noktada, insanlığa karşı bu kitlesel suçlara katlanamayacağımız söylenecek? Bunun olmasına, devam etmesine izin veremeyiz.” ifadesini kullandı. Trump'ın Rusya şakası ise salondaki senatörler tarafından ayakta alkışladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin, Rusya'yı "Çin bayraklı" savaş jetleriyle vurup, "suçu Çin'e atmasını" önerdi.

Amerikan basınındaki haberlere göre Trump, Ulusal Cumhuriyetçiler Komitesi Bağışçıları toplantısında yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'yı vurmayacaklarını söylemeyi bırakmaları gerektiğini belirtti.

Trump, NATO'yu "kağıttan kaplan" şeklinde nitelendirerek, "Hangi noktada, insanlığa karşı bu kitlesel suçlara katlanamayacağımız söylenecek? Bunun olmasına, devam etmesine izin veremeyiz." ifadesini kullandı.

ABD'nin, F-22 savaş uçaklarına "Çin bayrağı" asarak Rusya'yı bombalamasını, ardından da "suçu Çin'e atmasını" öneren Trump, "Artık birbirleriyle kavgaya başlarlar, biz de arkamıza yaslanarak oturup izleriz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyetçi senatörler, Trump'ın şakasını kahkahalarla alkışladı.

Trump, daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sadece kendi döneminde başka bir ülkeyi işgal etmediğini savunmuştu.

Etiketler : ABD TRUMP ÇİN RUSYA
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