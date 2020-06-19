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19 Haziran 2020 Cuma 18:26:00 - Güncelleme:19 Haziran 2020 Cuma 18:26:00

Trump'tan miting düzenleyeceği Tulsa'daki göstericilere gözdağı

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Trump, yarın seçim mitingi düzenleyeceği Oklahoma'da gösteri yapmak isteyen protestoculara, "New York, Seattle ya da Minneapolis'teki gibi muamele görmeyeceksiniz. Çok farklı bir sahne yaşanacak." sözleriyle gözdağı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verdikten sonra yarın ilk mitingini yapacağı Oklahoma'nın Tulsa kentinde büyük çaplı protestolar düzenleneceği haberlerinin ardından, Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından ülke çapında düzenlenen gösterilere atıfta bulunan Trump, "Oklahoma'da sokağa çıkacak tüm protestocular, anarşistler, provokatörler, yağmacılar ya da serseriler, şunu anlayın ki New York, Seattle ya da Minneapolis'teki gibi muamele görmeyeceksiniz. Çok farklı bir sahne yaşanacak." ifadelerini kullandı.

Trump mitinge ilişkin, "Tulsa'da çoktan büyük kalabalıklar uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Seçim kampanyam hala başlamadı. Yarın gece Oklahoma'da başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

TULSA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Öte yandan, Tulsa'daki Trump'ın mitingi öncesi ve sonrasındaki protestoların ve muhtemel şiddet olaylarının önüne geçilmesi amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kentin Cumhuriyetçi Belediye Başkanı G.T. Buynum, Tulsa'da bu gece ve yarın gece 22.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

TRUMP'IN ÜÇ BUÇUK AY ARADAN SONRAKİ İLK SEÇİM MİTİNGİ OLACAK

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Haziran'da Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle ara verdiği seçim mitinglerine 19 Haziran'da Oklahoma'nın Tulsa kentinde yapacağı mitingle yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Trump, mitinglerin Florida, Kuzey Carolina ve Arizona'da devam edeceğini kaydetmişti.

Ancak Trump 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, mitingin, 1865'te ülkede köleliğin yasaklanmasının yıl dönümü anısına kutlanan "Juneteenth" tatiline denk geldiğine dikkati çekerek siyahi Amerikalıların talebi doğrultusunda miting tarihini 20 Haziran'a aldıklarını duyurmuştu.

ABD'de Cumhuriyetçi Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden'ın yarışacağı başkanlık seçimleri 3 Kasım'da düzenlenecek.

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