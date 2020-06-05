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05 Haziran 2020 Cuma 19:44:00 - Güncelleme:05 Haziran 2020 Cuma 19:44:00

Trump'tan eyalet valilerine Ulusal Muhafızlar konusunda 'beni aramaktan çekinmeyin' mesajı

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ABD Başkanı Trump, Floyd'un öldürülmesinden sonra düzenlenen gösterilerdeki şiddet olayları için eyalet valilerine, "Umarım Ulusal Muhafızları göreve çağırırsınız, bunun için beni aramaktan çekinmeyin." mesajını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, siyahi George Floyd'un öldürülmesinden sonra düzenlenen gösterilerdeki şiddet olayları için eyalet valilerine, "Umarım Ulusal Muhafızları göreve çağırırsınız, bunun için beni aramaktan çekinmeyin. Tıpkı Minneapolis'te yaptığımız gibi çok hızlı harekete geçebiliriz" mesajını verdi.

Trump, Beyaz Saray bahçesinde yaptığı basın toplantısında, açıklanan işsizlik rakamlarını ve ülke gündemini değerlendirdi.

İşsizlik rakamları hakkında, "muhteşem" yorumunda bulunan Trump, "Ülke tarihindeki en iyi ekonomiye sahiptik. Ardından korkunç bir pandemi geldi. Aşılar konusunda iyi işler çıkıyor. Bununla beraber, tedavi alanında da olumlu sürprizlerin sizi beklediğini düşünüyorum." dedi.

Trump, hala normalleşmeye geçmeyen eyaletlere de tepki göstererek, "Bazı valiler neden hala karantinaya devam ediyor bilmiyorum. Georgia'ya, Florida'ya, Güney Carolina'ya bakın, bunlar normalleşti ve çok iyi iş çıkarıyorlar." ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınınından önce Afrikalı, Asyalı ve Latin Amerikalıların istihdamı anlamında en iyi rakamların yakalandığını savunan Trump, "Bugün açıklanan işsizlik rakamları, ülkemizdeki eşitliğe büyük bir takdir belgesidir." dedi.

Trump, ülkedeki bugün açıklanan işsizlik rakamına bakıldığında, ekonominin iyileşme sürecinin daha hızlı olacağını kaydederek, "Ekonomimizin, V şeklinde toparlanmasından bahsediyorduk ancak artık roket yönlü bir toparlanmadan bahsedebiliriz." diye konuştu.

"UMARIM ULUSAL MUHAFIZLARI GÖREVE ÇAĞIRIRSINIZ, BUNUN İÇİN BENİ ARAMAKTAN ÇEKİNMEYİN"

Ülkenin birçok kentinde düzenlenen George Floyd gösterilerine de işaret eden Trump, valilere "Umarım Ulusal Muhafızları göreve çağırırsınız, bunun için beni aramaktan çekinmeyin. Tıpkı Minneapolis'te yaptığımız gibi çok hızlı harekete geçebiliriz. Burada büyük bir başarı yakaladık." mesajını verdi.

Trump, siyahi nüfusa yönelik atılan adımlar konusunda, "Siyahi toplum için kimse Trump'ın yaptığı kadar çok iş yapmadı." dedi.

George Floyd gösterilerindeki şiddet olaylarının büyük oranda bastırıldığına işaret eden Trump, "Muhteşem bir ordumuz ve Ulusal Muhafızlarımız var. Ulusal Muhafızların kullanılmasına çok gerek olmadı ancak Washington'da Gizli Servis'e çok yardımcı oldular. Gizli Servis'in Beyaz Saray çevresindeki protestolar için yaptıkları inanılmazdı." görüşünü paylaştı.

Trump, "Umuyorum, George Floyd bize yukarıdan bakıp ülkemize olanların mükemmel olduğunu söylüyordur. Bugün onun için muhteşem, herkes için muhteşem. Bugün eşitlik bakımından mükemmel bir gün." diye konuştu.

"KORONAVİRÜS, BİZLERE ÇİN'İN ÇOK KÖTÜ BİR HEDİYESİ OLDU"

Kovid-19'un, ilk ortaya çıktığı yer olan Çin'de durdurulabileceğini kaydeden Trump, "Çin'den uçuşları durdurmasaydık, 2,5 milyon kişiyi kaybedebilirdik. Ülkemizin ekonomik faaliyetini durdurduk, şimdi 105 bin ölü çizgisindeyiz. Avrupa da ekonomik faaliyetini durdurdu. Avrupa, Çin'den gelen virüsten çok fazla enfekte oldu. Koronavirüs, bizlere Çin'in çok kötü bir hediyesi oldu." değerlendirmesi yaptı.

Trump, uzun yıllardır Çin'in ekonomik anlamda ABD'yi yakalayacağının söylendiğini vurgulayarak, "Çin hiçbir zaman baskın ekonomi olmadı. Bu asla olmayacak." yorumunda bulundu.

ABD'de hava yolu ve seyahat şirketlerinin de eski müşteri sayılarına dönmeye başladığına işaret ederek, "Çok sayıda insan seyahat ediyor. Bazıları arabalarıyla seyahat ediyor. Ben de bir karavan alıp eşim Melania ile New York'a yolculuk etmek istiyorum." dedi.

Trump, bir muhabirin, "Sistematik ırkçılığa karşı planınız nedir?" sorusuna ise, "Güçlü ekonomi." yanıtını verdi.

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