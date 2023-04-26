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Trump'tan Biden'a adaylık yorumu: Düşünmesi bile akıl almaz
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26 Nisan 2023 Çarşamba 07:49:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 07:49:00

Trump'tan Biden'a adaylık yorumu: Düşünmesi bile akıl almaz

Kaynak: AA

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden'ın 2024 başkanlık seçimlerine aday olmasıyla ilgili, "Böylesine vahim ve başarısız bir başkanlıkla Biden'ın yeniden seçilmek için aday olmayı düşünmesi bile akıl almaz." yorumunu yaptı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden'ın 2024 başkanlık seçimlerine aday olmasıyla ilgili, "Böylesine vahim ve başarısız bir başkanlıkla Biden'ın yeniden seçilmek için aday olmayı düşünmesi bile akıl almaz." yorumunu yaptı.

Kendisi de ve 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, Biden'ın adaylığını duyurmasının ardından kendi sitesinden konuya ilişkin görüntülü bir mesaj paylaştı.

Trump, "Amerikan tarihinin en kötü beş başkanını alıp bir araya getirdiğiniz bile bunlar, birkaç yıldır Joe Biden'ın ulusumuza verdiği zararı vermezler. Yanına bile yaklaşamazlar." ifadesini kullandı.

Biden'ın ekonomi politikalarını eleştiren Trump, ülkede enflasyonun son yarım yüzyılın en kötü seviyede olduğunu ve bankaların battığını ifade etti. Trump, kendi döneminde uyguladığı göçmen karşıtı politikaları överken, "solcuların" ülkeyi kötü bir hale getirdiğini öne sürdü.

Biden'ın ABD'yi dünya sahnesinde de "küçük düşürdüğünü" kaydeden Trump, yönetimin ülkeyi Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğine getirdiğini savundu.

Trump, "Böylesine vahim ve başarısız bir başkanlıkla, Biden'ın yeniden seçilmek için aday olmayı düşünmesi bile akıl almaz." dedi. Trump, geçmiş seçimlerde hile yapıldığı iddiasını yineleyerek, mesajını 2024 seçimlerinde Biden'ı yenme sözüyle bitirdi.

- BİDEN ADAYLIĞINI 3 DAKİKALIK VİDEOYLA DUYURMUŞTU

Adaylığını yerel saatle sabah 06.00 sularında, 2019'daki adaylık açıklamasının yıl dönümünde yayımladığı 3 dakikalık video mesaj ile duyuran Biden, "Şimdi kayıtsız kalma zamanı değil, bu yüzden yeniden seçilmek için aday oluyorum." ifadesini kullanmıştı.

Etiketler : Donald Trump Biden ABD
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