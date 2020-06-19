  • BIST
    113612
  • Dolar
    6,8477
  • Euro
    7,6656
  • Altın
    383,4340
İstanbul
18 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya'da Kovid-19 tedavisi gören iki Türk vatandaşı ambulans uçakla yurda getirildi
John Bolton: Netanyahu, Kushner'in Filistin-İsrail meselesini çözebileceğinden şüpheliydi
Mekke'de camiler ibadete açılıyor! Salgın önlemleri kademeli olarak gevşetiliyor
Türk gönüllüler Nijerya'da inşa ettikleri camiyi açtı
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den BAE'ye Suriye konusunda yaptırım uyarısı
Bakan Kurum: 2023'e geldiğimizde her ilimizde en az bir tane millet bahçesi yapmış olacağız
Trump'tan ABD'de köleliğin yasaklanmasının 155'inci yıl dönümü için mesaj
MSB'den MSÜ sınavında 400 öğrenciye virüs bulaştığı iddialarıyla ilgili açıklama
BM İnsan Hakları Konseyi siyahilere karşı polis şiddetini kınadı
Trump: Posta yolu ile oy kullanılması yeniden seçilmeme engel olabilir
Macaristan'dan AB-Türkiye iş birliğine destek açıklaması
Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 825'e yükseldi
ABD'de Kovid-19'un yeni merkezi Florida olabilir
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Albayrak: Türkiye'yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz
Pençe-Kaplan operasyonunda bir asker şehit oldu
TBMM Başkanı Şentop: Sayın Cumhurbaşkanımız takdirlerini devam yönünde ifade ettiler
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 561'e yükseldi
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamı Rus üretimi çıktı
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Adana'da su basan tıp merkezinin bodrum katında mahsur kalan kadını dalgıç polisler kurtardı
Türkiye-Libya anlaşması Akdeniz'de dengeleri değiştirdi
İngiltere'de vaka sayısı 301 bin 815'e yükseldi
19 Haziran 2020 Cuma 21:55:00 - Güncelleme:19 Haziran 2020 Cuma 21:55:00

Trump'tan ABD'de köleliğin yasaklanmasının 155'inci yıl dönümü için mesaj

Kaynak: AA

ABONE OL

Trump, köleliğin yasaklanmasının yıl dönümünde, "Bugün tek bir millet olarak, en yüksek ideallerimiz doğrultusunda yaşamaya ve tüm Amerikalıların daha özgür ve sonsuz potansiyeline değer veren güçlü bir ülke inşa etmeye söz veriyoruz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede 19 Haziran 1865'te köleliğin yasaklanmasının yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Haziran 1865'te Teksas'ta da kölelerin serbest bırakılmasıyla ülkedeki köleliğin tamamen kaldırıldığını ve bu günün "Juneteenth" olarak anıldığını hatırlattı.

Trump, "Amerika'nın temel iyiliğinden kaynaklanan kabiliyetimiz sayesinde, millet olarak monarşi öğesi olma durumumuzu sonlandırdık ve özgür ve bağımsız insanlar olarak ortaya çıktık. Tüm insanlar Tanrı tarafından özgür yaratılmıştır. Yaratıcı bize yaşama, özgürlük ve mutluluk arayışı bahşetmiştir." ifadesine yer verdi.

"Juneteenth" gününün, tüm Amerikalılara verilen sözlerin tutulmasında önemli bir kilometre taşı olduğunu vurgulayan Trump, "Bugün tek bir millet olarak, en yüksek ideallerimiz doğrultusunda yaşamaya ve tüm Amerikalıların şerefine ve daha özgür ve sonsuz potansiyeline değer veren güçlü bir ülke inşa etmeye söz veriyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'deki siyahilere yönelik ırkçılık tartışmaları, son günlerde siyahi George Floyd'un polis şiddeti ile öldürülmesinin ardından tekrar körüklenmişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER