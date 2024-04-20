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20 Nisan 2024 Cumartesi 19:16:00 - Güncelleme:20 Nisan 2024 Cumartesi 19:16:00

Trump'ın yargılandığı mahkemenin önünde kendini ateşe veren protestocu öldü

Kaynak: AA

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ABD'nin New York kentinde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yargılandığı mahkeme binasının önünde kendini ateşe veren Max Azzarello hayatını kaybetti.

NBC kanalının hastane yetkililerine dayandırdığı habere göre, Manhattan'da, Trump'ın yargılandığı adliye binasının önünde kendini ateşe veren protestocu Azzarello, kaldırıldığı hastanede entübe edilerek tedavi altına alındı, ancak kurtarılamadı.

New York polisi, Azzarello'nun Substack adlı sitede yer alan, "Benim adım Max Azzarello, Trump'ın Manhattan'daki duruşmasının yapıldığı yerde kendini ateşe veren araştırmacıyım. Bu eylemim, önemli bir konuya dikkati çekmek için yapılmış bir protestodur: Kendi yönetimimiz, apokaliptik faşist bir dünya darbesiyle bizi vurmak üzeredir." şeklindeki ifadelerini paylaştı.

ABD basını, Azzarello'nun dün kendini yaktığı sırada, Trump'ın aynı sokakta bulunan mahkeme binasında olduğunu, olaydan haberdar edildiğini yazdı.

Trump'ın, 2016'da yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'a yasa dışı "sus payı" ödediği iddiasıyla Manhattan Ceza Mahkemesi'nde başlayan davada jüri seçiminin tamamlandığı, pazartesinden itibaren açılış konuşmalarıyla yargılamaya geçileceği açıklandı.

TRUMP, BÜYÜK JÜRİ TARAFINDAN SUÇLANMIŞTI

Eski ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.

Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti

Etiketler : Donald Trump Mahkeme binası Max Azzarello
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