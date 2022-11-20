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20 Kasım 2022 Pazar 11:15:00 - Güncelleme:20 Kasım 2022 Pazar 11:15:00

Trump'ın Twitter hesabı kullanıma açıldı

Kaynak: IHA

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ABD'li iş adamı Elon Musk'ın geçtiğimiz günlerde satın aldığı Twitter üzerinden yaptığı "Trump, Twitter'a dönsün mü?" anketinin ardından eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabı tekrar açıldı.

Dünyanın en zengin insanı, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın geçtiğimiz yıl hesabı kalıcı olarak askıya alınan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'a geri dönmesine ilişkin başlattığı anketin sonuçları açıklandı. Yaklaşık 15 milyon kullanıcının katıldığı ankette yüzde 51.8 evet ve yüzde 48.2 hayır oyu çıktı. Sonuçların açıklanmasının ardından "Halk konuştu. Trump, geri dönecek" açıklamasını yapan Musk, kısa süre sonra eski ABD Başkanı Trump'ın hesabını yeniden açtı.

Trump'ın destekçileri, 6 Ocak 2021'de Joe Biden'ın başkanlığının tescil edileceği oturum sırasında Kongre binasını işgal etmiş, başlayan gerilim sonrasında "şiddeti daha fazla kışkırtma riski" nedeniyle Trump'ın Facebook ve Twitter hesapları askıya alınmıştı.

TRUMP, 2024 SEÇİMLERİNDE YENİDEN ADAY

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 16 Kasım'da Florida'daki Mar-a-Lago konutunda yaptığı açıklamada, "ABD'nin geri dönüşü şimdi başlıyor. ABD'yi yeniden büyük ve şanlı yapmak için bu gece ABD başkanlığına adaylığımı açıklıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Trump, bir saat süren konuşmasında ABD'nin 45. başkanı olarak elde ettiği başarılardan bahsederek, ABD'nin mevcut Başkanı Joe Biden yönetiminin ülkeyi düşüşe geçirdiğini savunmuştu. Trump, "Bizim liderliğimizde büyük ve şanlı

bir millettik. Ama şimdi düşüşte olan bir milletiz. Bu sadece bir kampanya değil, ülkemizi kurtarmak için bir arayış. Biden yönetimi iki yılda ABD ekonomisini mahvetti. Bir zaferle yine gelmiş geçmiş en büyük ekonomiyi kuracağız" demişti.

Trump'ın yarışa alışılmadık bir şekilde erken girmesi, Washington'da partinin adayı olmak isteyen diğer Cumhuriyetçilerin önüne geçme ve karşı karşıya olduğu soruşturmalardaki muhtemel mahkumiyetleri savuşturma girişimi olarak görülüyor.

Etiketler : donald trump elon musk twitter
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