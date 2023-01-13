Trump'ın şirketi ilk kez mahkum edildi: 1,6 milyon dolar ceza

Trump'ın şirketi ilk kez mahkum edildi: 1,6 milyon dolar ceza

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın emlak şirketi geçtiğimiz aralık ayında dolandırıcılık ve ticari kayıtları tahrif etmekten suçlu bulmuştu.

17 suçtan hüküm giyen Trump Organization 1,6 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

New York'ta yargılanan şirkete vergi kaçakçılığı nedeniyle maksimum sınırdan ceza verildi.

Davada Trump, yargılanmazken, eski başkan yöneticilerinin yasadışı yollardan vergi kaçırdığına dair herhangi bir bilgisi olduğu iddiasını da yalanladı.

Trump Organization'da eski finans müdürüne 5 ay hapis

Şirketin dışında davada bir tek geçtiğimiz yaz 1,7 milyon dolarlık tazminat karşılığında vergi kaçırmaktan suçunu kabul eden Trump Organization'da eski finans müdürü Allen Weisselberg suçlandı.

Weisselberg, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg, yaptığı açıklamada "Bugün, eski Başkan Trump'ın şirketleri, toplam 17 ağır suçtan dolayı mahkumiyetlerinin ardından yasaların izin verdiği maksimum para cezalarına çarptırıldı. Mali İşler Sorumlusu Allen Weisselberg, Trump Corporation ve Trump Payroll Corp, 10 yılı aşkın bir süredir kapsamlı bir dolandırıcılık yürüttü. Şirketler hapis cezasına çarptırılamaz ancak sonuçta ortaya çıkan bu mahkumiyet ve ceza, şirketlere ve yöneticilere vergi makamlarını dolandırıp bundan sıyrılamayacağınızı hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Sembolik bir rakamla cezalandırıldı ancak karar ilk olma özelliği taşıyor

New York eyalet yasaları gereği verilebilecek en yüksek meblağ olan 1,6 milyon Dolar Trump şirketleri için kayda değer bir rakam olarak görülmüyor.

Ancak karar, eski Başkan Trump'ın şirketlerinin ilk kez mahkum edilmesi açısından önem taşıyor.

Trump şirketleri, geçtiğimiz ay vergi kaçakçılığı ve ticari kayıtlarda tahrifat da dahil olmak üzere 17 suçtan hüküm giymişti.