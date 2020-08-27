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Trump'ın savaş açtığı TikTok'ta flaş gelişme... Kevin Mayer istifa etti
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27 Ağustos 2020 Perşembe 10:55:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2020 Perşembe 10:55:00

Trump'ın savaş açtığı TikTok'ta flaş gelişme... Kevin Mayer istifa etti

Kaynak: AA

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Trump, sosyal medya platformu TikTok'a savaş açmış kapatacağını açıklamış, TikTok yönetimi de ABD yönetimine dava açmıştı. TikTok'un Microsoft'a satılacağı iddiaları da gündemdeyken şirketten son dakika açıklaması geldi ve CEO Kevin Mayer'in istifa ettiği açıklandı.

TikTok'un CEO'su Kevin Mayer, ABD'de "siyasi ortamın keskin bir şekilde değişmesi" nedeniyle istifa ettiğini açıkladı

TikTok CEO'su Mayer istifa etti. Mayer, çalışanlara hitaben kaleme aldığı mektupta istifanın kararını "siyasi ortamın keskin bir şekilde değişmesi" nedeniyle aldığını belirtti.

AA'da yer alan haberde Mayer, kararını "İstifa kararından önce kurumsal değişikliklerin neleri gerektireceği ve bunun benim üstlendiğim küresel rol için ne anlama geldiği konusunda ciddi muhasebe yaptım." ifadeleriyle değerlendirdi.

Ana şirket Bytedance, TikTok'un ABD operasyonlarını satın alması için Microsoft ile görüşürken, Mayer, sürecin kısa süre içerisinde tamamlanmasının beklendiğini aktardı.

TikTok tarafından yapılan açıklamada, "Son birkaç ayın siyasi dinamiklerinin Kevin’ın rolünün kapsamını önemli ölçüde değiştirdiğini takdir ediyor ve kararına tamamen saygı duyuyoruz. Şirkette geçirdiği zaman için kendisine teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

- ÇİNLİ UYGULAMALARIN ABD'Yİ HEDEF ALDIĞI İDDİASI

Çinli firmaların geliştirdiği ve sahip olduğu mobil uygulamaların "ABD'nin ulusal güvenliğini, dış politikasını ve ekonomisini tehdit ettiğini" söyleyen Trump, kişi bilgilerinin toplanıp şantaj ve şirketler için casusluk yapmak için kullanabileceğini iddia ediyor.

Trump, TikTok'a karşı alınacak önlemleri uzun süredir düşündüklerini vurgulayarak, uygulamayı ABD'de yasaklayacağını duyurmuştu.

Güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'un Çin'in kontrolünde olmasını istemediklerini aktaran Trump, Microsoft ya da benzer ABD merkezli bir firmanın TikTok'u alması gerektiğini söylemişti.

Trump, "Microsoft ya da başka bir firmaya satılmadığı takdirde, TikTok'u 15 Eylül'de kapatacağız." ifadesini kullanmıştı.

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