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13 Ekim 2022 Perşembe 21:32:00 - Güncelleme:13 Ekim 2022 Perşembe 21:32:00

Trump'ın Mar-a-Lago'daki çalışanı: FBI baskınından önce belgelerin taşınmasını emretti

Kaynak: AA

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'daki bir çalışanı, FBI baskınından önce, bazı kutuların taşınmasının emredildiği yönünde ifade verdi.

Washington Post'un haberine göre, Mar-a-Lago'da görevli bir çalışan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerine, Trump'ın, 8 Ağustos'taki baskın öncesi bazı belge kutularının taşınmasını emrettiği yönünde ifade verdi.

Çalışanın söylediklerinin malikaneye ait kamera görüntüleriyle örtüştüğü belirtildi.

FBI'ya, kutuların taşınmasıyla ilgili detayları aktaran çalışanın ifadesinin, Trump'ın başkanlık dönemine ait devlet kayıtlarını içeren belgeleri saklaması konusundaki suçlamalarda anahtar rol oynayacağı vurgulandı.

Video kayıtlarında görülen kutuların malikanede bulunduğu yerden Trump'ın özel konutuna taşınması işlemi, çalışanın ifadesiyle, arama emrinden sonra gerçekleştiği doğrulandı.

TRUMP ARAMANIN "GEREKSİZ" OLDUĞU İDDİASINI SÜRDÜRDÜ

Konuyla ilgili kendi sosyal medyasından açıklama yapan Trump, söz konusu arama emrini "eşi benzeri görülmemiş ve gereksiz bir ev baskını" olarak nitelemeye devam etti.

Trump, "Mar-a-Lago'da belgelerin saklanmasıyla ilgili bir 'suç' yok. Bu suç sadece ülkemizi imha eden radikal sol delilerinin zihninde." ifadelerine yer verdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago malikanesi, 8 Ağustos sabahı FBI ajanlarınca düzenlenen baskınla aranmıştı.

Daha sonra yayınlanan baskınla ilgili "arama emri"nin detaylarında FBI ajanlarının, Casusluk Yasası kapsamında üç farklı federal yasanın olası ihlallerini araştırdıklarına yer verilmiş, baskında "çok gizli" damgalı 11 set belgenin alındığı da tutanaklara geçirilmişti.

Adalet Bakanlığının Trump'ın Beyaz Saray'dan özel malikanesine götürdüğü gizli belgeler iddialarıyla ilgili soruşturması halen sürerken Trump ekibi ise Mar-a-Lago'dan "siyasi hasımlık" nedeniyle alındığını savunduğu belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebiyle hukuki mücadelesine devam ediyor.

Etiketler : Donald Trump Adalet Bakanlığı Trump
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