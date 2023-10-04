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04 Ekim 2023 Çarşamba 12:40:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 12:40:00

Trump'a, New York'ta süren "dolandırıcılık davası" hakkında "sınırlı konuşmama" emri

Kaynak: AA

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Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki "emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla ilgili New York'ta süren davada yargıç, "sınırlı konuşmama emri" verdi.

Trump, Manhattan'daki eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davanın ikinci gününde de duruşmada hazır bulundu.

Davaya bakan Yargıç Arthur Engoron, sosyal medya platformundan mahkeme personeli hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle Trump'ı azarlayarak, hakkında "sınırlı konuşmama emri" verdi.

Engoron, "Mahkeme personelimin herhangi bir üyesine yönelik kişisel saldırılar kabul edilemez, uygunsuzdur ve bunlara tolerans göstermeyeceğim." diyerek bu kararına karşı gelenlere ciddi yaptırım uygulayacağı uyarısında bulundu.

Trump, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Engoron'un bir personelinin New York Demokrat Senatörü Chuck Schumer'in kız arkadaşı olduğunu öne sürerek, "Ne kadar utanç verici. Bu davanın derhal düşürülmesi gerekiyor." ifadelerini paylaşmıştı.

"Uygun bir zamanda ifade vereceğim"

Yargılamanın ikinci gününde iddia makamının ilk şahidi olarak tanık sandalyesine oturan Trump'ın emekli muhasebecisi Donald Bender'in ifadesine devam edildi.

Gönüllü olarak ikinci gün de mahkemeye gelen Trump, mahkeme molasında gazetecilerin davada ifade verip vermeyeceği hakkındaki sorusuna, "Evet, uygun bir zamanda ifade vereceğim." cevabını verdi.

Trump, hem savcılık hem de hukuk ekibinin listesinde davada ifade vermesi istenen kişiler arasında yer alıyor.

Aralık ortasına kadar sürmesi beklenen söz konusu yargılama sonucunda yargıç Engoron, Trump şirketlerine ne kadar para cezası verileceği, New York eyaletinde iş yapma ehliyetlerinin iptal edilip edilmeyeceği gibi konular üzerinde karara varacak.

Davanın cezai değil hukuki bir dolandırıcılık davası olması ve savunma tarafının talep etmemesi nedeniyle mahkemede jüri bulunmuyor. Yargılama sonucunda herhangi birinin hapis cezası alması öngörülmüyor.

Daha önce hakkında "cinsel taciz" ve "vergi dolandırıcılığı" suçlamalarıyla açılan davaların duruşmalarının birçoğuna katılmayan eski ABD Başkanı'nın, bu davanın durusmalarına, ifade verme zorunluluğu bulunmamasına rağmen katılacağını açıklaması "sürpriz bir gelişme" olarak değerlendirilmişti.

Trump hakkındaki dolandırıcılık davası

New York Başsavcı Letitia James, Trump'ın, üç çocuğunun ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini öne sürdüğü iddianamede, yargıçtan, Trump ve çocuklarının New York'ta bir daha şirket kurmamasını ve 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklamasını, 250 milyon dolar para cezasına çarptırılmasını talep ediyor.

"Emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla açılan davada, Yargıç Arthur Engoron, eski Başkan ve "Trump Organization" adlı şirketinin anlaşmalarda ve finansman sağlama evrakında, varlıklarına aşırı değer biçerek ve net servetini abartarak bankaları, sigortacıları ve iş dünyasından kişileri dolandırdığına ilişkin suçlamaların mahkemede görülmesine hükmetmişti.

Engoron, 35 sayfalık kararında, Trump ile şirketinin ve yöneticilerinin, yıllık finansal durumları hakkında sürekli yalan söyleyerek uygun şartlarda kredi ve düşük sigorta primi elde ettiklerini belirtmişti.

Etiketler : Donald Trump davası Dolandırıcılık suçlaması Yargıç emri Trump
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