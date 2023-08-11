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11 Ağustos 2023 Cuma 20:00:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 20:00:00

Trump'a açılan davada yargılama tarihinin 2 Ocak 2024 olarak belirlenmesi talep edildi

Kaynak: AA

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik, "2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi" iddiasıyla ilgili açılan davada, yargılama tarihinin 2 Ocak 2024 olarak belirlenmesi talep edildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik, "2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi" iddiasıyla ilgili açılan davada, yargılama tarihinin 2 Ocak 2024 olarak belirlenmesi talep edildi.

Trump'la ilgili soruşturmalara özel yetkili uzman olarak atanan Savcı Jack Smith'in ofisi, Washington DC'deki mahkemeye ilettiği belgede, eski Başkan'a 4 suçlama yöneltilen 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını kendi lehine değiştirme iddiasıyla ilgili davada yargılamanın 2 Ocak 2024'te başlamasını istedi.

Belgede, Trump'a yönelik savcıların argüman ve delillerini jüriye sunmalarının 4 ile 6 haftadan fazla sürmeyeceğinin tahmin edildiği bilgisi yer aldı.

Savcılar, davayla ilgili önerdikleri takvimin, Trump'ın kendini savunması ve taraflar ile mahkemenin yargılama öncesi sürece hazırlanması için gerekli vakti sağlayacağını ileri sürdü.

Davaya bakan Yargıç Tanya Chutkan'ın, 28 Ağustos'ta yargılamanın ne zaman başlayacağına yönelik kararını bildirmesi bekleniyor.

TRUMP'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Eski ABD Başkanı Trump, 3 Ağustos'ta 2020 Başkanlık Seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla ilgili kendisine yöneltilen suçlamalara yönelik Washington DC'de mahkemeye çıkmıştı.

"ABD'yi yanıltmak için komplo kurma", "resmi bir süreci engellemek için komplo kurma", "resmi bir süreci engelleme ve engellemeye teşebbüs", "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" suçlamalarını reddeden Trump, suçlanmasının "seçimlere müdahale" ve "cadı avı" olduğunu söylüyor.

Trump, 13 Haziran'da Miami'de mahkemeye çıkmış, başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemeye yönelik 37 suçlamayı reddetmişti. Trump'a, 27 Temmuz'da yardımcısı ve çalışanlarına Mar-a-Lago'daki malikanesinden çıkan gizli belgelerle ilgili güvenlik kamerası görüntülerini silmeleri talimatını verdiği iddiası dahil ilave üç suçlama yöneltilmişti.

Daha önce de 2016 Başkanlık Seçimi sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar nedeniyle de Trump, 4 Nisan'da New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.

Trump aleyhinde Georgia eyaletinde 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunma girişimi iddiasıyla ilgili 4'üncü iddianamenin daha bu ay içinde duyurulması bekleniyor.

Etiketler : trump abd donald trump
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