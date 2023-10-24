Trump, yeniden başkan seçilirse göçmenlere yönelik "ideolojik tarama" yapmayı planlıyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası için gittiği New Hampshire'de yaptığı konuşmada, "Tüm göçmenlere yönelik güçlü bir ideolojik tarama yapacağım." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi sırasında milyonlarca yasa dışı göçmenin ABD'ye girdiğini iddia eden Trump, söz konusu göçmenleri sınır dışı etme planını da yeniden dile getirdi.

Trump, "Eğer Amerika'dan nefret ediyorsanız, İsrail'i ortadan kaldırmak istiyorsanız, dinimizi sevmiyorsanız, ki birçoğu sevmiyor, cihatçılara sempati duyuyorsanız, o zaman sizi ülkemizde istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Biden'ı "yeteneksizlikle" ve ABD'yi son sıralara taşımakla suçlayan Trump, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalara işaret ederek Orta Doğu'daki mevcut karışıklıktan Biden'ın sorumlu olduğunu söyledi.