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24 Ekim 2023 Salı 13:45:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 13:45:00

Trump, yeniden başkan seçilirse göçmenlere yönelik "ideolojik tarama" yapmayı planlıyor

Kaynak: AA

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerinde tekrar seçilmesi halinde seyahat yasaklarını yeniden yürürlüğe koyacağını ve göçmenlere yönelik "ideolojik taramalar" yapacağını açıkladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası için gittiği New Hampshire'de yaptığı konuşmada, "Tüm göçmenlere yönelik güçlü bir ideolojik tarama yapacağım." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi sırasında milyonlarca yasa dışı göçmenin ABD'ye girdiğini iddia eden Trump, söz konusu göçmenleri sınır dışı etme planını da yeniden dile getirdi.

Trump, "Eğer Amerika'dan nefret ediyorsanız, İsrail'i ortadan kaldırmak istiyorsanız, dinimizi sevmiyorsanız, ki birçoğu sevmiyor, cihatçılara sempati duyuyorsanız, o zaman sizi ülkemizde istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Biden'ı "yeteneksizlikle" ve ABD'yi son sıralara taşımakla suçlayan Trump, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalara işaret ederek Orta Doğu'daki mevcut karışıklıktan Biden'ın sorumlu olduğunu söyledi.

Etiketler : donald trump başkan göçmen
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