Trump ve Macron'dan Libya'da 'ateşkes' vurgusu
Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yaptıkları telefon görüşmesinde Libya'da bir an önce ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı.
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.
Görüşmede "önemli ikili ve bölgesel" konuların ele alındığına işaret eden Deere, "İki lider, Libya'da bir an önce ateşkesin sağlanması gerektiği ve Libyalı taraflar arasındaki müzakerelerin hızlı bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. "ifadesini kullandı.
Deere, "Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Macron, Libya'daki çatışmanın daha da tehlikeli ve kolay kontrol hale gelmesini önlemek adına, tüm taraflardaki askeri tırmanmanın bir an önce durdurulması gerektiğini vurguladı." bilgisini paylaştı.
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