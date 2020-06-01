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01 Haziran 2020 Pazartesi 21:10:00 - Güncelleme:01 Haziran 2020 Pazartesi 21:15:00

Trump'tan valilere 'daha sert olun' talimatı

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Trump, valileri George Floyd'un ölümünün ardından ülkedeki protestolardaki şiddet eylemlerinde zayıf davranmak suçlayarak, "İnsanları tutuklamalısınız, 10 yıl hapse atmalısınız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, salıdan bu yana devam eden George Floyd gösterileri ve yaşanan şiddet olaylarına ilişkin eyalet valileri ile telekonferans görüşmesi yaptı.

Amerikan basınının görüşmenin ses kayıtlarına dayandırdığı haberlere göre, Trump valileri "zayıf davranmakla" suçlayarak, "Olaylarda baskın taraf siz olmalısınız, olmuyorsanız da vaktinizi boşa harcıyorsunuz demektir" dedi.

DONALD TRUMP'TAN VALİLERE: İNSANLARI TUTUKLAMALISINIZ

Göstericiler konusunda valilerin çok daha sert adımlar atması gerektiğinin altını çizen Trump, "Bunlar bir hareket, şimdi olanları durdurmazsanız daha da kötü yerlere gider" değerlendirmesini yaptı.

Trump konuşmasında, "İnsanları tutuklamalısınız, hareketlerini takip etmelisiniz, 10 yıl hapse atmalısınız. Böyle yaparsanız, bu tarz bir durumu bir daha yaşamazsınız" dedi.

FLOYD'UN "NEFES ALAMIYORUM" FERYADI, POLİS ŞİDDETİNİ GÜNDEME TAŞIDI

George Floyd (46), pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan edilirken, durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar da görevlendirilmişti.

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