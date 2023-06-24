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24 Haziran 2023 Cumartesi 10:30:00 - Güncelleme:24 Haziran 2023 Cumartesi 10:30:00

Trump soruşturmasında Cumhuriyetçi "sahte delegelerin" tanıklık yaptığı öne sürüldü

Kaynak: AA

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Eski ABD Başkanı Trump hakkındaki federal soruşturmalar için özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Smith'in, 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale konusunda iki Cumhuriyetçi "sahte delegeyle" dokunulmazlık karşılığında büyük jüri önünde tanıklık etmeleri amacıyla anlaştığı ileri sürüldü.

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki federal soruşturmalar için özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith'in, 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale konusunda iki Cumhuriyetçi "sahte delegeyle" dokunulmazlık karşılığında büyük jüri önünde tanıklık etmeleri amacıyla anlaştığı ileri sürüldü.

CNN'in bazı kaynaklara dayandırdığı haberde, Smith'in ekibinin soruşturmayla ilgili kanıtları tanıklara hızlı şekilde doğrulatmaya çalıştığı iddia edildi.

Buna göre son iki haftada en az iki Cumhuriyetçi "sahte delegenin" sınırlı dokunulmazlık karşılığında büyük jüri önünde ifade vermeyi kabul ettiği öne sürüldü.

Söz konusu tanıkların, 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale soruşturmasında Smith'in ofisi için önemli bilgilere erişim sağladıkları iddia edildi.

Ayrıca son iki haftada diğer en az 6 tanığın, Başkanlık seçimleriyle ilgili sahte delege planı çerçevesinde büyük jüri önünde ifade verdikleri belirtildi.

TRUMP LEHİNE İMZALANAN SAHTE SEÇİM SERTİFİKASYONLARI

Smith'in ekibinden savcılar, ilk olarak 2022 baharında, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ın az farkla kazandığı eyaletlerde, Trump'ın lehine federal hükümete sahte sertifika düzenleyen Cumhuriyetçi delegelerden belge ve bilgi toplamıştı.

Trump'ın seçimleri kaybetmesinden sonra söz konusu sahte Cumhuriyetçi delegeler, Nevada gibi salıncak eyaletlerde Trump'ı seçimlerin galibi ilan etmek için sahte seçim sertifikasyonları imzalamıştı.

Özel yetkili Smith'in söz konusu tanıklarla anlaşması, Trump aleyhine devam eden 6 Ocak Baskını ve 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale soruşturmaları konusundaki adımları hızlandırdığı şeklinde yorumlanıyor.

Trump hakkında yürütülen "6 Ocak Kongre baskını" ve "gizli belgeler" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.

Gizli belgeler soruşturması için Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahı FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.

Baskını ve devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyen Trump, hakkında düzenlenen iddianame nedeniyle 13 Haziran'da Florida'da hakim karşısına çıkarak yöneltilen 37 suçlamayı reddetmişti.

Etiketler : donald trump jack smith seçim cumhuriyetçi
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