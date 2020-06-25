  • BIST
    113877
  • Dolar
    6,8594
  • Euro
    7,7162
  • Altın
    389,9560
İstanbul
21 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor
NBA'de forma giyen 2 oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Türkiye'den Yunanistan ve AB'ye sert tepki: İbret verici!
Bakan Varank: Reel sektörün güçlenmesi Türkiye'nin güçlenmesi demek
Türkiye ve Libya'dan yeni iş birliği!
İlk rakamlar geldi! Bu ay Türkiye için farklı olacak
Terör örgütü PKK'nın kalleş saldırısı komandolar tarafından önlendi
Sudan ABD ile Hedasi Barajı müzakerelerini görüştü
CHP'li Canan Kaftancıoğlu istedi, İstanbul Barosu harekete geçti!
Yeni Zelanda'da aktif koronavirüs vakaları artıyor
YÖK 'engelsiz üniversite'leri ödüllendirdi
AB'den Türkiye açıklaması: Hem bize hem de Yunanistan'a faydası olur
Avustralya'da bilanço ağırlaşıyor
ABD Başkanı Trump,a anket şoku! Biden'ın 14 puan gerisinde
TP'nin petrol arama sahalarında ruhsat süreleri uzatıldı
ABD'nin casus uçak üssü görüntülendi
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı
İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçti!
Libya ordusu duyurdu: Trablus'ta yakalandı
FETÖ elebaşına yeni tanım! ABD 'Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı
"Rusya'ya milyar dolarlar ödeyen Almanya'yı Ruslardan biz mi koruyacağız?"
Hileli gıdaya ağır cezalar geliyor!
Başkan Erdoğan talimat verdi! Dünyayı kıskandıracak başarı
Vaka sayılarındaki artış sonrası 81 il valisine uyarı!
25 Haziran 2020 Perşembe 08:56:00 - Güncelleme:25 Haziran 2020 Perşembe 09:00:00

Trump'tan Almanya'ya flaş NATO tepkisi: Rusya'ya milyar dolarlar ödeyenleri biz mi koruyacağız?

ABONE OL

Geçtiğimiz yıllarda yine Almanya'nın tutumuna kızarak NATO'dan çıkmayı planlayan ABD Başkanı Donald Trump, yine Almanya'yı hedef alarak NATO'ya gereken mali katkıyı yapmadığı gerekçesiyle sert bir dille eleştirerek "Gaz için Rusya'ya milyar dolarlar ödeyen Almanya'yı NATO olarak Ruslardan biz mi koruyacağız" dedi.

Washington’da temaslarda bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump başta Almanya olmak üzere NATO’ya gerekli mali katkıyı vermeyen ülkeleri eleştirdi. Bu kapsamda Almanya’da bulunan ABD askerlerinin sayısını 25 bine düşüreceklerini söyledi.

ABD’nin tarih boyunca her zaman Polonya’nın yanında olduğunu belirten Başkan Trump, Polonya’yı ve Polonyalıları NATO’ya gerekli ölçüde katkı yapan 8 ülkeden biri olması dolayısıyla tebrik etti. "Polonya gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 2’sini NATO’ya ödüyor, bir çok ülke üzerine düşen ödemeyi yapmıyor, maalesef ki biz bu ülkeleri de koruyoruz" şeklinde konuştu. Geçtiğimiz yıl ABD olarak Polonya’ya vize uygulamasını kaldırdıklarını hatırlatan Donald Trump "Polonya bunu hak ediyor" dedi.

NATO'YA ÖDEME YAPMAYAN ALMANYA RUSLAR'A MİLYAR DOLARLAR ÖDÜYOR

Polonya ile son yıllarda çok sayıda askeri ve enerji alanında anlaşmalara imza attıklarını vurgulayan Trump, bir gazetecinin Almanya’dan çekilecek askerlerin Polonya’ya mı yönlendirileceği sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Polonya sorumluluğunu yerine getiren nadir ülkelerden biri, eğer askerlerimizi oraya gönderirsek de Polonya bunu hak ediyor. Almanya NATO’ya yapması gereken katkının yarısından daha az ödeme yapıyor. Almanya’daki birliklerimizdeki asker sayısını 25 bine düşüreceğiz. Bu askerlerin bir kısmı ABD’ye dönecek, bir kısmı Polonya’nın da aralarında bulunduğu diğer Avrupa ülkelerine kaydırılacak. NATO’ya ödeme yapmayan Almanya Rusya’ya gaz için milyar dolarlar ödüyor, biz mi koruyacağız Almanya’yı Rusya’dan? Polonya gerçekten muhteşem bir ülke, bildiğim kadarıyla Polonya boru hattıyla Rusya’dan hiç gaz almıyor, bu çok net bir sinyal bizim için."

"ABD’NİN VARLIĞI ÜLKEME HUZUR VE GÜVENLİK GETİRİYOR"

Başkan Trump ile görüşmesinde korona virüsün Avrupa’daki durumu, aşı araştırmaları, Polonya ve ABD arasındaki ekonomik, enerji ve askeri işbirliğini görüştüklerini belirten Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise bugün ABD’nin Polonya’daki sıvılaştırılmış doğalgaz terminalleri üzerinden yalnız Polonya’nın değil, Orta Avrupa’nın enerji güvenliğini sağladığını söyledi. ABD ile olan askeri işbirliğinin çok büyük anlamı olduğuna vurgu yapan Andrzej Duda, söz konusu işbirliğinin Avrupa’nın güvenliğini, Polonya’nın ve NATO’nun doğu kanadının güvenliğini güçlendirdiğini ifade etti. ABD askerlerinin Avrupa’da olmasının kaçınılmazlığına dikkat çeken Duda, "Dünyanın en büyük askeri ve ekonomik gücü ABD’nin Başkanı’na ordularını nereye yollamaları gerektiğini söyleme cesaretim yok, ancak kendisinden ABD askerlerini Avrupa’dan çekmemesi konusunda ricada bulundum. Öte yandan ben ülkeme daha fazla ABD askeri almaya hazırım. 2014 yılında Rusya Ukrayna’ya saldırdı, Kırım’ı işgal etti, Ukrayna’nın diğer bölgelerinde de işgal halen sürüyor. Ancak NATO’nun 5. maddesine göre NATO üyesine böyle kolaylıkla indirme yapamaz. Biz bundan 100 yıl önce 1920 yılında Varşova’dan Rusları kovduk. Böylesi bir resmi yeniden görmek istemiyoruz. ABD’nin varlığı benim ülkeme huzur ve güvenlik getiriyor" şeklinde konuştu.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda korona virüs pandemisinin başlamasından sonra Washington’u ziyaret eden ilk lider olurken iki lider arasında enerji güvenliği, askeri konular ve 5. nesil telekomünikasyon hizmeti 5G alanında yapılacak ortak çalışmaların ele alındığı bildirildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER