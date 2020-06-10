  • BIST
    108891
  • Dolar
    6,8047
  • Euro
    7,6791
  • Altın
    373,3220
İstanbul
17 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yapılan araştırma ortaya çıkardı: Yapay zeka da uyur
Trump, polisin hastanelik ettiği adama provokatör dedi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan flaş açıklama: Temmuz ayı itibariyle...
Jandarma ekipleri Bolu'da bir kamyonette 1100 litre sahte dezenfektan ele geçirildi
Polonya'da 750 milyon dolar değerinde kokain yakalandı
Meral Akşener'in iddialarına Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan jet yanıt
Başkan Erdoğan İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizlerinin ailesiyle görüştü
Sağlık Bakanı Koca: Son vakayı en kısa sürede görmek tedbirlere uyumla mümkündür
Moody's'ten İngiltere'ye anlaşmasız ayrılık uyarısı
Bodrum'da Türk kara sularına geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Trump'ın korktuğu başına geliyor! 21 eyalette vaka sayıları artıyor
Sokakta karısıyla tartıştı, müdahale edenlere kurşun yağdırdı!
Meclis Genel Kurulu toplandı
ABD hükümeti 3 korona aşısı için fon desteği sağlayacak
Bitlis'in 14 köyünde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı
Sağlık Bakanı Koca'dan flaş görüşme... Başkan Erdoğan'ı tebrik etti
Kaçak avcılar fotokapana yakalanınca cezayı yedi
GÜBRETAŞ'tan ilk çeyrekte 69,7 milyon lira net kar
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e sert tepki: Sonuçları olacağını göstermeliyiz
AB-Türkiye Dostluk Grubu kuruldu
Bakan Albayrak: İstanbul'a 'Finans Merkezi' olmak çok yakışacak
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
MHP Lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar
ABD'de korkutan tablo! Son 24 saatte bin 64 kişi öldü
10 Haziran 2020 Çarşamba 21:01:00 - Güncelleme:10 Haziran 2020 Çarşamba 21:01:00

Trump, polisin hastanelik ettiği adama provokatör dedi

ABONE OL

Başkan Trump, New York'un Buffalo şehrindeki George Floyd protestolarında polis tarafından itilerek kafası patlatılan gösterici yaşlı adamın ANTİFA üyesi olduğunu söyledi.

ABD'de Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesine yönelik protestolar devam ediyor.

Polisin sert müdahalelerinde sahne olan gösterilerin birinde 75 yaşındaki Martin Gugino polislerle diyaloğa girdiği sırada aniden itilerek yere düşürülmüştü.

Yaşlı adam kafasından ağır yaralanmış, ve yoğun bakıma alınmıştı. Olaya neden olan polisler ise açığa alınmış ve haklarında soruşturma başlatılmıştı.

"PROVOKATÖR OLABİLİR"

ABD Başlanı Donald Trump ise görüntüler hakkında yine tepkilere neden olacak bir açıklama yaptı.

Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda yaşlı adamın ANTIFA provokatörü olabileceğini söyledi.

Başkan Trump “Polis tarafından itilen Buffalo eylemcisi ANTIFA provokatörü olabilir. 75 yaşındaki Martin Gugino, polislerin ekipmanlarını etkisiz hale getirmeye çalışıyordu. İtildiğinden daha sert şekilde yere düştü. Bu bir tezgâh olabilir mi?” ifadelerini kullandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER