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25 Nisan 2022 Pazartesi 23:15:00 - Güncelleme:25 Nisan 2022 Pazartesi 23:16:00

Trump, mahkeme celbine uymadığı sürece günde 10 bin dolar ödeyecek

Kaynak: AA

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, mahkeme celbine cevap vermediği için, ifade vermeye gelmediği her gün için 10 bin dolar ceza ödemesi gerektiği duyuruldu.

Manhattan Yüksek Mahkemesi Yargıcı Arthur Engoron, New York Başsavcısı Letitia James'in talep ettiği belgeleri vermemek için "ayak sürüyen" Trump'ın hareketini "itaatsizlik" sayarak mahkemeye cevap vermediği her gün için 10 bin dolar ceza ödemesine karar verdi.

Başsavcı James'in avukatları New York'taki mahkemede Trump'ı, şirketine kredi ve sigorta kapsamı için daha karlı finansal koşullar elde etmek ve vergilerini düşürmek için gayrimenkul varlıklarının değerleri konusunda doğru rakamları göstermediği, söz konusu belgeleri isteyen James'in talebini ise uzun süredir yerine getirmediği konusunda eleştirdi.

"MAHKEME CELBİNE UYGUN HERHANGİ BİR BELGE BULUNMUYOR"

Trump, bugünkü duruşmaya da gelmezken Başsavcı James, Yargıç Engoron'un kararının hemen ardından Twitter'dan "Bugün adalet yerini buldu" diye yazdı.

James 7 Nisan'da, aile şirketi hakkındaki davayla ilgili mahkemenin istediği belgeleri teslim etmeyen Trump'ın sivil itaatsizlik ve mahkeme emrine uymadığı iddiasıyla yargılanıp para cezasına çarptırılmasını istemişti.

Geçen hafta Trump'ın avukatı Alina Habba mahkemeye sunduğu dosyada, "Mahkeme celbine uygun herhangi bir belgenin bulunmadığını" ifade etmişti.

Etiketler : Trump Mahkeme celbi Donald Trump
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