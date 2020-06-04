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04 Haziran 2020 Perşembe 08:46:00 - Güncelleme:04 Haziran 2020 Perşembe 08:46:00

Trump ile eski Savunma Bakanı Mattis arasında protesto polemiği

Kaynak: AA

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Eski ABD Savunma Bakanı Mattis, ABD Başkanı Trump'ın protesto olaylarına müdahalesini eleştirince Trump'tan sert tepki geldi.

Eski ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD Başkanı Başkan Donald Trump'ı toplumu bölmekle suçlayan yazılı açıklama yapınca, Trump ve Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany Twitter'dan Mattis'e yüklendi.

Amerikan medyasına yaptığı iki sayfalık açıklamada Mattis, Savunma Bakanı Mark Esper'in ülkede devam eden protestolarla ilgili "savaş alınını hızla baskılarsak dağılırlar" yorumunun reddedilmesi ve Amerikan ordusunun halkına karşı politik amaçlarla kullanılmaması gerektiğini yazdı.

Ülkedeki krizlere verilecek siyasi yanıtın askerileştirilmesinin asker ile toplum arasında çatışmaya zemin hazırladığını belirten Mattis, Esper'in "baskılayıp dağıtma yorumunu" İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin "böl ve işgal et" yöntemine benzetti.

"Trump kadar toplumu ayrıştıran başka bir başkan görmedim"

Trump'ın kasıtlı olarak son üç yıldır ülkeyi ayrıştırdığı değerlendirmesinde bulunan Mattis, "Donald Trump, hayatımda gördüğüm Amerikan halkını bir araya getirmek için uğraşmayan veya en azından uğraşıyormuş gibi yapmayan tek başkan." ifadesini kullandı.

ABD'nin aynı zamanda son üç yıldır olgun bir lider eksikliğinin sonuçlarını gördüğünü belirten Mattis, "Onsuz birlik sağlayabiliriz." dedi.

Trump'ın Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Park'ta fotoğraf çektirmesi için polisin göstericilere karşı biber gazı ve plastik mermi kullanmasını "görevi kötüye kullanmak" olarak niteyelen Mattis, "Anayasamızla dalga geçen liderlerden hesap sormalıyız." ifadesini kullandı.

Trump, protesto olaylarına yakılan St. John Kilisesine gitmek için protestoların düzenlendiği Lafayette Park'tan geçmişti.

Trump'ın Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Adalet Bakanı ve birçok bürokratı ile oradan geçmeden önce göstericilere müdahale edilmiş ve alan boşaltılmıştı.

Trump ve sözcüsünden sert tepki

Mattis'in açıklaması Amerikan medyasında dolaşıma girdikten kısa bir süre sonra Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany'den sert tepki geldi.

McEnany Twitter'dan, "Eski Bakan Mattis'in açıklaması DC elitinin gönlünü almak için kendi reklamından başka bir şey değil. Başkan Trump, kanun ve düzenin başkanıdır ve ülkemizin caddelerinde huzuru tesis etmiştir. Mattis'in küçük sözleri Başkan'ın güçlü adımlarına karşı sönük kalıyor." paylaşımında bulundu.

Trump da devreye girdi

Daha sonra Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Trump, "Muhtemelen benim Barack Obama ile tek ortak noktam ikimizin de dünyanın en abartılı generali Jim Mattis'i kovma onuruna sahip olmamızdır. İstifa mektubunu ben istedim ve bundan da çok memnun kaldım. Lakabı 'kaostu' ki ben bunu sevmemiş ve "Kuduz Köpek" diye değiştirmiştim." ifadelerini kullandı.

Mattis'in güçlü yanının askerliği değil bireysel ilişkileri olduğunu belirten Trump, "Ona yeni bir hayat, yeni işler, kazanacağı yeni savaşlar verdim ama o nadiren başarılı oldu. Liderliğini veya kişiliğini sevmedim ve çoğu kişi de buna katılıyordu. İyi ki gitti." değerlendirmesinde bulundu.

Mattis, Aralık 2018'de Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından ABD'nin Suriye'deki tüm askerlerini çekme kararı verdiğini açıklaması üzerine istifa ettiğini duyurmuştu.

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