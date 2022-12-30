VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zelenskiy: Cephede yavaş yavaş ilerlediğimiz alanlar da var
Brezilya, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ülkeye giriş yasağını kaldırdı
Engellilerin araç alımında ÖTV muafiyeti üst limiti belirlendi
SİPER'den yeni yıl hediyesi: 100 kilometre menzili aştı
Karadağ Cumhurbaşkanı: Türkiye ile çok sağlam ve dostane ilişkilerimiz var
Trabzon'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
30 Aralık 2022 Cuma 20:33:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 20:33:00

Trump'ın 6 yıllık vergi beyannameleri kamuya açıklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Temsilciler Meclisi'nin ilgili komitesi, eski Başkan Donald Trump'ın 6 yıllık vergi kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. Trump, hakkında yapılan vergi kaçakçılığı, gelir ve varlıkları konusunda yanlış bilgi vermek gibi kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor.

ABD Temsilciler Meclisi'nin ilgili komitesi, eski Başkan Donald Trump'ın vergi kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı.

Kongredeki Demokratların liderlik ettiği komitenin yayınladığı binlerce sayfalık belgeler, Trump'ın 2015-2020 yıllarında kaydedilen vergi beyannamelerini içeriyor.

Belgelere göre Trump, başkanlığının ilk ve son yıllarında ticari olarak "büyük kayıplar" verdiği gerekçesiyle oldukça az vergi ödedi.

Kasım ayında vrgi kayıtlarının Komite'ye gönderilmesi onaylanmıştı

Genelde ABD başkanlarının gönüllü beyan ettikleri vergi kayıtları hususunda Trump, başkan olduğu süreçte Kongre'nin vergi kayıtlarını incelemesini reddediyordu.

Temsilciler Meclisi Mali Mevzuat Komitesi ile Trump arasında yaşanan hukuki çekişmenin ardından Yüksek Mahkeme, kasım ayında vergi kayıtlarının Komiteye gönderilmesini onaylamıştı.

Öte yandan, 8 Kasım'da düzenlenen seçimlerde, çoğunluğu Cumhuriyetçilere kaptıran Demokratların yeni Kongre göreve başlamadan Trump'ın vergi beyannamelerini yayınlaması, ABD kamuoyunun dikkatini çekti.

2024'te yapılacak başkanlık seçimlerine aday olacağını açıklayan Trump ise hakkında yapılan vergi kaçakçılığı, gelir ve varlıkları konusunda yanlış bilgi vermek gibi kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor.

Etiketler : ABD Kasım ayı Trump
Enerjik Betül

Enerjik Betül
Sporla kilolar gitti

Sporla kilolar gitti
Yılbaşı sahnesi iptal

Yılbaşı sahnesi iptal
Sipahi'nin Nalan'ı

Sipahi'nin Nalan'ı
Farkındalık ödülü

Farkındalık ödülü
Kubilay Aka: Ufak bir olaydı

Kubilay Aka: Ufak bir olaydı
‘Centilmen'ce ayrıldılar

‘Centilmen'ce ayrıldılar
Annesini unutmadı

Annesini unutmadı
"Kenan Işık bıraktığınız gibi"

"Kenan Işık bıraktığınız gibi"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX