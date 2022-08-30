VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a seyahat uyarısı
Kilis'te silahlı kavgada: 10 yaralı
İstanbul'da 2'si polis 5 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Trump, FBI'ı 2020 seçimlerine müdahil olmakla suçladı
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 1136'ya çıktı
Beyaz Saray: Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'nin çevresine asker yığdı
Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Başkan Erdoğan'a övgü
Bakan Çavuşoğlu: Bir diyalog gerçekleşiyor ve biz de elimizden geleni yapıyoruz
TOGG'dan iki önemli ortaklık anlaşması
Zelenskiy, Ukrayna'daki savaştan bütün Rusya'nın sorumlu olduğunu söyledi
ABD, Irak'taki olayların 'yatıştırılması' çağrısı yaptı
Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'in vefatının 3. yıl dönümünde düzenlenen programa katıldı
Balıkesir'de traktör devrildi, amca-yeğen öldü, 2 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanlığı Zafer Bayramı'nın 100. yılını ilklerle kutlayacak
Tabip, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinin atama kurası için talep süreci başladı
ABD ve Rusya'nın Saraybosna Büyükelçilerinin "Bosna Hersek" tartışması
Antalya'da otomobille çarpışan scooter sürücüsü hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan: 2023'te Türkiye tarihi bir seçim yaşayacak
Irak güçleri, Sadr yanlılarını Hükümet Sarayı'ndan çıkardı
Büyükçekmece'de oto tamircide patlama: Ekipler bölgede
Evde başından vurulan 4 çocuk babası, toprağa verildi
Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi
Milli yelkenci Artun Şenol, 15 yaş altı kategorisinde dünya şampiyonu oldu
"ABD gemilerinin geçişi seyrüsefer serbestisi değil, mülke tecavüz"
30 Ağustos 2022 Salı 00:22:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2022 Salı 00:23:00

Trump, FBI'ı 2020 seçimlerine müdahil olmakla suçladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkındaki dosyanın üstünü örterek, 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını etkilediğini, aksi takdirde seçimi kendisinin kazanacağının bilindiğini iddia etti.

FBI yetkililerinin 2020 başkanlık seçimi öncesinde taraflı tutumunu eleştiren Trump, kendine ait Truth Social platformunda, Biden'ın başkan yardımcılığı yaptığı dönemde, oğlunun bilgisayarında ortaya çıkan tartışmalı iş bağlantıları konusunda FBI'ın gereken soruşturmayı yapmadığını duyurdu.

Trump bugünkü paylaşımında, "Şimdi kesin bir şekilde ortaya çıkıyor ki FBI, seçimlerden önce Hunter Biden'ın laptop hikayesinin üstünü örttü. Aksi takdirde, Trump'ın 2020 Başkanlık Seçimlerini kolayca kazanacağını biliyorlardı" iddiasına yer verdi.

Donald Trump paylaşımının devamında, "Bu, ülkemizde daha önce hiç görülmemiş düzeyde bir hile ve seçim müdahalesidir. Gerçek kazananı ilan et ya da minimal bir çözüm de olsa, 2020 seçimlerine telafisi imkansız şekilde gölge düştüğünü açıkla ve acilen yeni bir seçim yap" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya platformu Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg 26 Ağustos'ta, 2020 seçimleri döneminde Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın, babasının konumunu iş anlaşmaları için kullandığını iddia eden bir haberi algoritmik olarak sansürlediklerini itiraf etmişti.

Joe Rogan'ın podcast programında, 2016'daki başkanlık seçimlerinde Rusya'nın çok fazla etkisi olduğuna işaret eden Zuckerberg, "FBI bize geldi ve ekibimizdekilere dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Bizi özellikle bu haber konusunda uyarmadı ama bu haber de bağlam dahilindeydi" diye konuşmuştu.

New York Post, Hunter Biden'ın bilgisayarını ortaya çıkarmıştı

New York Post gazetesi 14 Ekim 2020'de yayımladığı haberde, Hunter Biden'ın Delaware'deki bir bilgisayar tamircisinde bilgisayarının bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.

Biden'ın, başkan yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcının görevden alınması için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

Söz konusu haberin Twitter ve Facebook başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda sansürlenmesi tepki çekmiş, Twitter'ın o dönemki CEO'su Jack Dorsey bu kararın hata olduğunu kabul etmişti.

Etiketler : Donald Trump Joe Biden ABD Başkanlık Seçimleri
Orçun babacı Aydın anneci

Orçun babacı Aydın anneci
Cihangir'i özlemişim

Cihangir'i özlemişim
3. kez nikâh yolunda

3. kez nikâh yolunda
Tatil bitti iş vakti

Tatil bitti iş vakti
Nafakadan kaçtı

Nafakadan kaçtı
Gözaltına alınan şarkıcı Gülşen'den ilk açıklama

Gözaltına alınan şarkıcı Gülşen'den ilk açıklama
Setlere dönme hazırlığı

Setlere dönme hazırlığı
Anne evine döndü

Anne evine döndü
Hediye yerine bağış isteği

Hediye yerine bağış isteği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes