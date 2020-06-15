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15 Haziran 2020 Pazartesi 09:46:00 - Güncelleme:15 Haziran 2020 Pazartesi 09:50:00

Trump derin ABD'ye meydan okudu: Dünyanın polisi değiliz

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Washington'daki kurulu düzenle sürekli çatışan Trump, bu kez ABD müdahaleciliğine karşı çıktı. West Point'te yeni mezun olan askerlere seslenen Trump, bitmeyen savaşlar dönemini sonlandıracaklarını belirterek, “Uzak topraklarda, birçok insanın ismini bile duymadığı yerlerdeki, antik çağdan kalma uzlaşmazlıkları çözme görevi ABD askerlerine ait değildir. Dünyanın polisi değiliz” dedi.

ABD’de başkanlık görevinin en zor dönemlerini yaşayan Donald Trump, Amerikan ordusunda görev alacak askeri öğrencilerin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada ülkenin birliğine vurgu yaptı. Trump cumartesi günü, New York yakınlarındaki West Point kentindeki Ordu Akademisi’nin 2020 mezuniyet törenine katıldı. Özellikle son dönemde ordunun üst düzey yetkilileriyle yaşadığı uzlaşmazlıklar nedeniyle Trump’ın konuşması merakla bekleniyordu.

‘KAZANMAK İÇİN SAVAŞACAĞIZ’

Amerikan ordusunun görevinin dünyadaki tüm sorunları çözmek olmadığını vurgulayan Trump, “Bitmeyen sonsuz savaşlar dönemini sonlandırıyoruz. Uzak topraklarda, birçoğunun ismini bile duymadığı yerlerde çok eskiden beri devam anlaşmazlıkları çözmek Amerikan ordusunun görevi değil. Biz dünyanın polisi değiliz” şeklinde konuştu. ABD Başkanı, düşmanlarına mesaj vermeyi de ihmal etmedi. Trump, “Fakat düşmanlarımız şunu da bilmeli: Eğer halkımız tehdit edilirse, eyleme geçmek için asla tereddüt etmeyeceğiz. Ve bundan sonra savaşırken sadece kazanmak için savaşacağız” ifadelerini kullandı.

IRKÇILIK TARTIŞMALARI

Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd’un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından gündeme gelen “ırkçılık tartışmaları” ile ilgili de konuşan Trump, “Ordu, 1960’larda hiç adil olman ırk ayrımcılığı politikalarının sona erdirilmesi ve sivil hakların elde edilmesinde önemli bir rol oynadı” ifadelerini kullandı. Trump, binden fazla askeri öğrenciye hitaben yaptığı konuşmada, “Kasaba ve kentlerden, farklı farklı eyaletlerden geliyorsunuz. Burada her ırk, din, renkten insan var. Ancak buraya girdiğinizde, Amerikan ulusuna onurla hizmet eden tek bir ekibin, bir ailenin parçası olmayı kabul ediyorsunuz” dedi.

PENTAGON’LA ÇATIŞMIŞTI

Trump’ın daha önce, Floyd’un öldürülmesinin ardından düzenlenen protestolarla ilgili, “Eğer bir şehir ya da eyalet vatandaşların canını ve malını koruyacak önlemleri almazsa oraya orduyu gönderecek ve onlar için sorunu hızla çözeceğim” demesine Pentagon’dan sert yanıt gelmişti. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Trump’ın açıklamasının, Pentagon’da bazılarında “derin ve büyüyen bir rahatsızlık” yarattığını ifade etmişti.

HİPERSONİK FÜZE GELİŞTİRDİK

Öte yandan Trump, mevcut füzelerden 17 kat daha hızlı olan hipersonik füze geliştirdiklerini söyledi. ABD Başkanı, yeni geliştirdikleri hipersonik füzelerin, bin 600 kilometrelik bir mesafeden yaklaşık 70 santimetre çapındaki hedefleri vurabileceğini belirtti ancak yeni füzenin ne zaman hazır olacağına dair bilgi vermedi.

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