Trump'tan FBI'a şok suçlama: Darbe yapacaklardı, yakalandılar

The Federalist'te yer alan bir habere göre, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları, 2016 seçimleri sırasında ve sonrasında Donald Trump'ı devirmek için harekete geçen FBI, eski direktörü James Comey ve kurumun yasadışı eylemlerinden o kadar korktular ki, kısa bir süre öncesinde kendilerini korumak için sorumluluk sigortası yaptırdılar.

FBI'ın bu yönde attığı adımları belgeleyen yazışmalar ve FBI notları, Michael Flynn'in hukuk savunma ekibine başkanlık eden avukat Sidney Powell'ın federal mahkeme dosyasında yer aldı. Söz konusu belgelerin, mahkemeye sunulduğu bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump da, söz konusu belgelere işaret ederek FBI'ın darbe yapmaya çalıştığını ileri sürdü. Florida'daki bir seçim mitinginde konuşan Trump, kalabalığa FBI'ın bir 'darbe' girişiminde yakalandığını söyledi.

Trump bugün de, The Federalist'in haberine atıfta bulunarak, 'Rus cadı avına karışan FBI ajanlarından bir yığın kısa mesaj yayınlandı. Bunu görmelisiniz.' dedi.

Bu insanlar pislik. Darbe yapmaya çalışıyorlardı. Onları daha önce yakaladık, onları milletimizi gözetlerken yakaladık... Asla unutma: Benim peşimdeler, çünkü ben senin için savaşıyorum.

İsimleriyle ilgili henüz bilgi paylaşılmayan federal ajanlar arasındaki kısa mesajlardan oluşan belgeler, hem FBI hem de CIA personelinin, Trump göreve gelmeden günler önce mesleki sorumluluk sigortası yaptırdığını gösteriyor.

Ajanların, Trump-Rusya soruşturmasının ilk ayağı olan ve daha sonra FBI kod adıyla 'Crossfire Hurricane' olarak bilinen olayları ve Adalet Bakanlığı'ndaki yasadışı medya sızıntılarından korktuğu belirtiliyor.

Bir ajan, 10 Ocak 2017'de, Trump'ın göreve başlamasından yaklaşık 10 gün önce, 'Hepimiz gittik ve mesleki sorumluluk sigortası satın aldık.' diyor.

Bir diğer ajanın, 'Tüm uzmanlar mı?' sorusuna, 'Evet. Ajans'taki tüm millet.' şeklinde yanıt veriyor.

(star.com.tr)