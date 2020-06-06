  • BIST
    110022
  • Dolar
    6,7688
  • Euro
    7,6343
  • Altın
    366,7990
İstanbul
16 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Afganistan'da bombalı saldırı: 11 polis hayatını kaybetti
Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 7 bin 751'e yükseldi
Trump'a darbe gibi genelge!
Büyük hezimet sonrası skandal Libya hamlesi!
Koronayı 1 günde iyileştiren mide ilacı!
Bir şehrimizde ikinci dalga paniği! Peş peşe ürküten haberler
Trump bu kez de Çin ve Avrupa Birliği'ni hedef aldı!
Hobi olarak başlamışlardı! Tanesini 20 bin liraya dünya satıyorlar
Filistin: İsrail ile anlaşmaların askıya alınması Oslo Anlaşması ile ilgili değil
Libya'dan kritik Türkiye açıklaması!
Minneapolis yönetiminden polis tutuklamalarına ilişkin yeni düzenleme
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 159 kişi hayatını kaybetti
Moody's Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadı
Spor camiasından Malatya'daki deprem için geçmiş olsun mesajları
Ali Koç'tan Nihat Özdemir'e sert tepki
Flamengo Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
Başakşehir'de açık hava sinemasına yoğun ilgi
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden kınama!
Sosyal mesafe kuralına uymayan 70 kişiye para cezası
Manisa'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil yol kenarına bırakılan dorseye çarptı: 2 ölü
Brezilya, Dünya Sağlık Örgütünden çekilecek!
Libya'dan petrol atağı! Resmen duyurdular
Türkiye'nin yardımı kongre kayıtlarında
06 Haziran 2020 Cumartesi 08:34:00 - Güncelleme:06 Haziran 2020 Cumartesi 08:37:00

ABD Başkanı Donald Trump bu kez de Çin ve Avrupa Birliği'ni hedef aldı!

ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ıstakozları üzerindeki gümrük vergisini azaltmamaları durumunda, Avrupa Birliği (AB) ve Çin'e daha fazla vergi uygulayabileceğini söyledi.

Trump, Maine eyaletine gerçekleştirdiği ziyaret esnasında, deniz ürünleri sektörü yöneticileri ile yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi.

AB'nin, Amerikan ıstakozları üzerinde uyguladığı gümrük vergisine tepki gösteren Trump, "AB, bu vergileri düşürmezse biz de durumu eşitleyecek şekilde, AB'den gelen arabalara gümrük vergisi uygularız." dedi.

Trump, "Çin de Amerikan ıstakozlarına yönelik gümrük vergisini azaltmazsa, bu ülkeden gelen ürünlere yeni gümrük vergileri uygularız." diye konuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER