VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hızlı tren Karadeniz'e kadar inecek!
Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye'yi dünyada ilk 5'te olacak!
Trump, Biden'a rakip olmaya geliyor: Parti'deki Rakibi Haley çekildi
Başkan Erdoğan, AK Parti Elazığ İl Başkanlığını ziyaret etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: İki devletli çözüm istiyoruz
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Fildişi Sahili'ndeki Maarif Okullarına ziyaret
06 Mart 2024 Çarşamba 21:11:00 - Güncelleme:06 Mart 2024 Çarşamba 21:11:00

Trump, Biden'a rakip olmaya geliyor: Cumhuriyetçi Parti'deki Rakibi Haley çekildi

Kaynak: IHA

ABONE OL

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adayı Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olması neredeyse kesinleşti. Cumhuriyetçi Parti'nin Trump karşısındaki son rakibi olan başkan aday adayı Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi.

Güney Carolina'nın Charleston kentinde basın toplantısı düzenleyen Haley, "Artık kampanyamı askıya alma zamanı geldi. ABD'lilerin seslerini duyurmalarını istediğimi söylemiştim. Bunu yaptım. Hiçbir pişmanlığım yok. Artık aday olmayacak olsam da, inandığım şeyler için sesimi çıkarmaktan vazgeçmeyeceğim" dedi.

Trump'a tam destek açıklamayan Halley, Trump'a iyi şanslar diledi ve İngiltere'nin eski Başbakanı Margaret Thatcher'dan iktibas yaparak, "Asla sadece kalabalığı takip etmeyin. Her zaman kendi kararınızı verin" dedi.

Halley, "Partimiz içinde ve dışında onu desteklemeyenlerin oylarını kazanmak artık Donald Trump'a kalmış ve umarım bunu yapar" ifadelerini kullandı.

Güney Carolina'nın eski Valisi Haley, Trump'ın başkan olduğu dönemde Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak görev yapıyordu.

Trump, dün ülke genelinde en fazla ön seçimin yapıldığı Süper Salı'da, Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Kuzey Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah ve Virginia eyaletlerinde, Haley, ise Vermont eyaletinde ön seçimi kazanmıştı.

ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçiminin, Başkan Joe Biden ve Trump arasındaki 2020 yarışının bir tekrarı olması bekleniyor.

Etiketler : trump abd biden başkanlık seçim
Estetik açıklaması dikkat çekti

Estetik açıklaması dikkat çekti
Hayaldi, gerçek oldu

Hayaldi, gerçek oldu
Şarkıya ilk görüşte aşık oldu

Şarkıya ilk görüşte aşık oldu
Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi

Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi
38'nci yaşa sürpriz kutlama

38'nci yaşa sürpriz kutlama
Bu dizi çok konuşulacak!

Bu dizi çok konuşulacak!
Artık gençler çalışsın

Artık gençler çalışsın
Merve Boluğur sosyal medyaya yoğunlaşmış

Merve Boluğur sosyal medyaya yoğunlaşmış
Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor

Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX