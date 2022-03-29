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29 Mart 2022 Salı 18:09:00 - Güncelleme:29 Mart 2022 Salı 18:09:00

'Trump Biden'a 6 puan fark attı'

Kaynak: AA

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ABD'de yapılan varsayımsal bir ankette eski Başkan Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerinde Başkan Joe Biden'ın 6 puan önünde çıktı.

Harvard CAPS-Harris Poll tarafından 23-24 Mart'ta gerçekleştirilen ankette, ABD genelinden 1990 seçmene "Eğer 2024 seçimleri şimdi yapılsaydı oylarınızı kime verirdiniz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 47'si oylarını eski Başkan Donald Trump'a, yüzde 41'i mevcut Başkan Joe Biden'a vereceklerini belirtirken, yüzde 12'si de kararsız olduklarına işaret etti.

Seçimlerde Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Trump'a rakip olması ihtimaline karşı ise ankete katılanların yüzde 38'i oyunu Harris'e vereceğini, yüzde 49'u Trump'ı tercih edeceğini ifade etti.

TRUMP ADAY OLACAK MI?

Harvard CAPS-Harris Poll anketinin eş direktörü Mark Penn, Trump'ın hem Biden hem de Harris'ten önde çıkmasının eski başkanın popülaritesinin hala devam ettiğini, Biden yönetiminin ise mevcut zorluklar hakkında seçmenleri ikna etmede sorun yaşadığını gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.

Eski Başkan Trump, 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını koyabileceğini daha önce defalarca ima etmişti.

Cumhuriyetçi Parti içinde daha önce yapılan anketlerde, Trump yüzde 59 ile 2024 seçimleri için favori aday olarak öne çıkarken, onu eski başkan yardımcısı Mike Pence ile Florida Valisi DeSantis'in yüzde 10 civarında oranla takip ettiği aktarılmıştı.

Etiketler : Harvard Cumhuriyetçi Parti Trump
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