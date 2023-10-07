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07 Ekim 2023 Cumartesi 14:15:00 - Güncelleme:07 Ekim 2023 Cumartesi 14:15:00

Trump, Avustralyalı iş adamına askeri sırları verdiği iddialarını reddetti

Kaynak: AA

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, görevden ayrıldıktan aylar sonra ülkesinin nükleer denizaltılarına ilişkin hassas bilgileri, Avustralyalı milyarderle paylaştığı iddialarını reddetti.

Kendisine ait Truth sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Trump, ABC News'in haberindeki iddialara yanıt verdi.

Trump, "Bir Mar-a-Lago üyesine ABD'nin denizaltılarıyla ilgili bilgi verdiğime dair haber yanlış ve aptalca." ifadesini kullandı.

ABD'nin en iyi denizaltıları ve askeri ekipman yaptığını sık sık dile getirdiğini belirten Trump, "Yoldan çıkmış savcılar tarafından ortaya atılan bu iddialar, 2024 Başkanlık Seçimleri'ne müdahale girişimidir. Anketlere göre ben Cumhuriyetçi adayların 60 puan, yalancı Joe Biden'ın 11 puan önündeyim. Halkımız bunları yutmaz." görüşünü paylaştı.

ABC News'in haberinde, Trump'ın Florida'daki tatil tesisi Mar-a-Lago Club üyesi olduğu belirtilen Avustralyalı milyarder iş insanı Anthony Pratt'e, ABD nükleer denizaltılarının rutin taşıdıkları varsayılan nükleer savaş başlıklarının tam sayısını ve tespit edilmeden bir Rus denizaltısına tam olarak ne kadar yaklaşabileceklerinin bilgisini verdiği öne sürülmüştü.

Etiketler : donald trump denizaltı askeri sır
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