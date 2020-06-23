  • BIST
    115190
  • Dolar
    6,8470
  • Euro
    7,7250
  • Altın
    386,2300
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır Genel Kurul'a seslendi
Eski ABD Başkanı Roosevelt'in heykeli kaldırılıyor
ABD'de ithal çeliğe uygulanan gümrük tarifesine yönelik itiraza mahkemeden ret
Trump, ABD'ye göçmen girişi kısıtlamasını bazı çalışma vizelerini de kapsayacak şekilde genişletecek
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Dünyanın üçüncü en büyük tıbbi yardım ve destek sağlayıcı ülkesiyiz
Bursa'da selde kaybolan genç kızı arama çalışmalarına ara verildi
ABD'de aşırı sıcak ve orman yangını alarmı
Trump'tan, seçimlerde uzaktan oylama ihtimaline 'çağımızın skandalı olacak' nitelemesi
Kerkük'teki Araplar, kentte sözde bayraklarını asan PKK'ya tepki gösterdi
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 663'e yükseldi
Dünya Sağlık Örgütü: Günlük Kovid-19 vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül
Trump ve Macron'dan Libya'da 'ateşkes' vurgusu
AFAD'dan olası felaketlere karşı sel simülasyonu
Premier Lig'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yangın! Valilikten açıklama geldi
Suudi Arabistan, yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini duyurdu
Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun testi pozitif çıktı
Korkak Miçotakis ateşle oynuyor! AB'ye Türkiye için küstah yaptırım daveti
UCM: Libya'da 11 toplu mezara ilişkin güvenilir bilgi edindik
Dışişleri'nden Avusturya Başbakanı Kurz'un sığınmacılar hakkındaki açıklamalarına tepki
Avrupa borsaları Kovid-19 salgınında ikinci dalga endişesi ile düşüşle kapandı
Katil İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı
Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 35 sığınmacı kurtarıldı
ABD heyetinden Libya'da çatışmaların durması ve müzakereye dönüş çağrısı
23 Haziran 2020 Salı 00:21:00 - Güncelleme:23 Haziran 2020 Salı 00:21:00

Trump, ABD'ye göçmen girişi kısıtlamasını bazı çalışma vizelerini de kapsayacak şekilde genişletecek

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Başkanı Trump'ın ülkeye göçmen girişi kısıtlamasını genişleteceği ve kararı yıl sonuna kadar uzatacağı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye göçmen girişi kısıtlamasını, bazı çalışma vizelerini de kapsayacak şekilde genişleteceği ve kararı yıl sonuna kadar uzatacağı bildirildi.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey Beyaz Saray yetkilisi, telefon üzerinden yaptığı bilgilendirme toplantısında, Trump'ın ülkeye göçmen işçi alımına ilişkin kararname imzalayacağını duyurdu.

Trump'ın nisanda imzaladığı kararnameyle ülkeye göçmen alımını bir süreliğine askıya aldığını anımsatan yetkili, imzalanacak yeni kararnameyle kararın yıl sonuna kadar uzatılacağını ve bazı göçmen olmayan vize sahiplerinin de bu kapsama dahil edileceğini belirtti.

Yetkili, bu kararla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle işini kaybeden ABD vatandaşlarının istihdamına öncelik verileceğini kaydederek, kararnameden sağlık ve tarım sektöründe çalışanların etkilenmeyeceğinin altını çizdi.

Kararnamenin halihazırda ABD'de olan kişileri etkilemeyeceğini belirten yetkili, bu kararnamenin hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçilerden destek almasını beklediklerini söyledi.

ETKİLENECEK VİZE TÜRLERİ NELER?

Trump'ın imzalayacağı kararname kapsamında göçmen vize türlerinin yanı sıra "göçmen olmayan vize" kategorisindeki H-1B, H-2B, H-4, L-1 ve bazı J-1 vizeleriyle ülkeye giriş de askıya alınacak.

ABD'de H-1B vizesi "vasıflı işçi" grubuna verilirken bu işçilerin eşlerine de H-4 vizesi veriliyor.

H-2B vizeleri mevsimlik çalışanlara, L-1 ise kendi işverenleri tarafından yurt dışı pozisyonlarına atanan yöneticilere sağlanıyor.

Trump, ülkeye göçmen vizelerini askıya alan ve 60 gün geçerli olan kararnameyi 22 Nisan'da imzalamıştı. Trump, gerek görülmesi durumunda bu süreyi uzatacağını kaydetmişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER