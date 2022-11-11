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11 Kasım 2022 Cuma 00:40:00 - Güncelleme:11 Kasım 2022 Cuma 00:40:00

Trump 15 Kasım'da yapacağı 'büyük duyuru'yu erteleyebilir

Kaynak: AA

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2024 başkanlık seçimlerine ilişkin 15 Kasım'da Florida'da yapacağını açıkladığı "büyük duyuru"yu ertelemeyi düşündüğü belirtildi.

8 Kasım ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin umduğu dalgayı yakalayamaması üzerine partiden ve ekibinden eski ABD Başkanı Donald Trump'a "büyük duyuruyu" ertelemesi için baskı yapıldığı kaydedildi.

The Washington Post'un haberine göre, Trump, açıklamayı erteleme tavsiyesini dikkate aldı ancak henüz kesin kararını vermedi.

Danışmanların, özellikle Georgia'da adayların oy oranında yüzde 50'yı bulamadığı için 6 Aralık'ta yapılacak ikinci tura ertelenen senato seçimlerinin sonucunu beklemelerini istediği bilgisi paylaşıldı.

Başkanlık seçimleri için adaylığını açıklaması bekleniyordu

Trump, ara seçimlerden önce Ohio eyaletinde yaptığı son kampanya sırasında 2024 başkanlık seçimlerine ilişkin 15 Kasım'da Florida'da "büyük bir duyuru" yapacağını açıklamıştı.

"15 Kasım'da Florida Palm Beach'de büyük bir duyuru yapacağım." diyen Trump'ın söz konusu açıklamasında 2024 Başkanlık seçimleri için adaylığını ilan etmesi bekleniyordu.

Amerikan basınında Trump'ın Ohio'daki mitingde 2024 başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurmayı düşündüğü öne sürülmüştü.

Etiketler : ABD trump başkanlık seçimleri
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