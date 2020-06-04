Trablus'un tamamı darbeci Hafter'den temizlendi

Türkiye destekli Libya Ordusunun Sözcüsü Muhammed Kanunu, başkent Trablus'un tamamının artık UMH güçlerine geçtiğini ve tüm idari sınırların kontrol altına aldığını duyurdu.

Geçtiğimiz ay, 6 yıldır Hafter'in elinde olan ve ülkenin batısının kontrol altında tutulmasında önemli bir rol sahibi olan Vatiyye Hava Üssü geri alınmıştı.

Son günlerde ise, Trablus'un güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, Es-Savarih askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi işgalcilerden arındırılmıştı. Son olarak ise dün, Hafter güçlerinin elindeki Trablus Havaalanı kontrol altına alınmıştı.