Trablus'un tamamı darbeci Hafter'den temizlendi
Reuters'ın son dakika koduyla geçtiği habere göre; Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkent Trablus'un tümünde kontrolü sağladığını açıkladı.
Türkiye destekli Libya Ordusunun Sözcüsü Muhammed Kanunu, başkent Trablus'un tamamının artık UMH güçlerine geçtiğini ve tüm idari sınırların kontrol altına aldığını duyurdu.
Geçtiğimiz ay, 6 yıldır Hafter'in elinde olan ve ülkenin batısının kontrol altında tutulmasında önemli bir rol sahibi olan Vatiyye Hava Üssü geri alınmıştı.
Son günlerde ise, Trablus'un güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, Es-Savarih askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi işgalcilerden arındırılmıştı. Son olarak ise dün, Hafter güçlerinin elindeki Trablus Havaalanı kontrol altına alınmıştı.
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