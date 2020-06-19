19 Haziran 2020 Cuma 20:14:00 - Güncelleme:19 Haziran 2020 Cuma 20:14:00
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamı Rus üretimi çıktı
Kaynak: DHA
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Libya Savunma Bakanlığı: "Trablus'un sivil yerleşim alanlarına yerleştirilen mayınların tamamı Rus üretimidir" açıklaması yapıldı.
Libya Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Libya Savunma Bakanlığı, "Trablus'un sivil yerleşim alanlarına yerleştirilen mayınların tamamı Rus üretimidir" dedi.
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