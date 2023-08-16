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16 Ağustos 2023 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2023 Çarşamba 14:00:00

Trablus'ta çatışmaların durulmasının ardından Mitiga Havalimanı yeniden uçuşlara hazırlanıyor

Kaynak: AA

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Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalar nedeniyle tedbir amacıyla Misrata kentine gönderilen uçaklar başkentteki Uluslararası Mitiga Havalimanı'na dönmeye başladı.

Libya merkezli Marsad gazetesinin haberine göre, Mitiga Havalimanı'nda uçuşların tekrar başlaması için yürütülen hazırlıklarda son aşamaya gelindi.

Libya'daki devlete ve özel sektöre ait hava yolu şirketleri, geçen pazartesi gecesi Trablus'un 200 kilometre doğusunda bulunan Misrata kentindeki havalimanına taşınan uçakları başkente geri çağırmaya başladı.

İKİ GÜN SÜREN ÇATIŞMALARDA 27 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Trablus'un Ayn Zara bölgesi ve güneyi, iki gün boyunca Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına bağlı Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada" ile Ulusal Birlik Hükümetine bağlı "444 Tugayı" arasında çatışmalara sahne olmuştu.

Libya basınında çatışmaların fitilini "Rada"nın "444 Tugayı" komutanı Mahmud Hamza'yı alıkoymasının ateşlediği yönünde haberler çıkmıştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Trablus'ta 2 gün süren çatışmaların ardından dün akşam ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. Devlete bağlı İlk Yardım ve Destek Merkezi ise çatışmalarda 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 106 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Etiketler : libya trablus mitiga havalimanı uçuş
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