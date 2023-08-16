Libya merkezli Marsad gazetesinin haberine göre, Mitiga Havalimanı'nda uçuşların tekrar başlaması için yürütülen hazırlıklarda son aşamaya gelindi.

Libya'daki devlete ve özel sektöre ait hava yolu şirketleri, geçen pazartesi gecesi Trablus'un 200 kilometre doğusunda bulunan Misrata kentindeki havalimanına taşınan uçakları başkente geri çağırmaya başladı.

İKİ GÜN SÜREN ÇATIŞMALARDA 27 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Trablus'un Ayn Zara bölgesi ve güneyi, iki gün boyunca Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına bağlı Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada" ile Ulusal Birlik Hükümetine bağlı "444 Tugayı" arasında çatışmalara sahne olmuştu.

Libya basınında çatışmaların fitilini "Rada"nın "444 Tugayı" komutanı Mahmud Hamza'yı alıkoymasının ateşlediği yönünde haberler çıkmıştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Trablus'ta 2 gün süren çatışmaların ardından dün akşam ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. Devlete bağlı İlk Yardım ve Destek Merkezi ise çatışmalarda 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 106 kişinin yaralandığını bildirmişti.