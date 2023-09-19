VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den Dünya Mirası Listesi'ne eklenen alan sayısı 21'e ulaştı
AK Partili Dağ'dan Soyer'e tepki: "Laik atak çıkışlarınız beyhude"
Bakan Fidan Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
Hava sıcaklıkları artacak
Azerbaycan'dan Karabağ'daki Ermeni terör gruplarına uyarı: "Kendinizi feshedin"
Rusya'dan Karabağ açıklaması; üçlü anlaşmalara uyulması gerek
19 Eylül 2023 Salı 17:51:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 17:51:00

Topu Rusya'ya attı! Azerbaycan'ın 'antiterör' operasyonu sonrası Paşinyan'dan skandal açıklama

Kaynak: AA

ABONE OL

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kardeş ülke Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı 'antiterör' operasyonu sonrası ülkesinin yaptığı provokasyonları göz ardı ederek skandal açıklamalarda bulundu. Paşinyan, Azerbaycan'ın bu harekat konusunda Rusya'yı haberdar ettiğini ancak Rusya'nın kendilerine bilgi vermediğini öne sürdü.

Paşinyan, Karabağ bölgesinde Azerbaycan'ın başlattığı antiterör harekatı sonrasında sosyal medyadaki hesabından açıklamalarda bulundu.

Halihazırda Ermenistan-Azerbaycan şartlı sınır hattında durumun sakin olduğunu belirten Paşinyan, Azerbaycan'ın başlattığı antiterör harekatıyla Ermenistan'ı sözde savaşa çekmek amacında olduğunu iddia etti.

Paşinyan, "Önceden söylediğim ve şimdi de söyleyeceğim üzere bu operasyonun asıl ve temel hedefi ile amacı Ermenistan Cumhuriyeti'ni askeri operasyonlara dahil etmektir. Ermenistan Cumhuriyeti'nin askeri operasyonlara karışmadığını ve Dağlık Karabağ'da Ermenistan Cumhuriyeti'nin ordusunun bulunmadığını bir kez daha kaydetmek istiyorum." iddiasında bulundu.

"RUSYA BİLGİ VERMEDİ"

Paşinyan, Azerbaycan'ın bu harekat konusunda Rusya'yı haberdar ettiğini ancak Rusya'nın kendilerine bilgi vermediğini öne sürdü.

Ermenistan'ı büyük ölçekli askeri operasyonlara dahil etmek isteyen bir dizi iç ve dış güç olduğu iddiasında bulunan Paşinyan, "Ermenistan Cumhuriyeti'ni askeri bir gerilime dahil etme girişimleri bizim açımızdan kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Etiketler : KARABAĞ AZERBAYCAN PAŞİNYAN ERMENİSTAN
Venedik'te Bilgiçlik!

Venedik'te Bilgiçlik!
Kıyafet değil ses önemli

Kıyafet değil ses önemli
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor
Bu kış albüm geliyor

Bu kış albüm geliyor
Romantik yaz akşamı

Romantik yaz akşamı
'Emre'li açılış

'Emre'li açılış
Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor

Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor
Gemileri yakacak

Gemileri yakacak
Ayrıldılar

Ayrıldılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX