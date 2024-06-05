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05 Haziran 2024 Çarşamba 07:53:00 - Güncelleme:05 Haziran 2024 Çarşamba 07:53:00

TÖMER'den Kırgızistan'da şarkı yarışması

Kaynak: AA

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Kırgızistan'da Türkçe öğrenen kursiyerler arasında şarkı yarışması düzenlendi. Yarışmanın ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edilirken, ülkenin ünlü şarkıcılarından Jax sahneye çıkarak salondakileri keyifli dakikalar yaşattı.

1996 yılından beri Kırgızistan'da faaliyet gösteren TÖMER,Türkçe Şarkı Yarışması düzenledi.

Yarışmanın jüri üyeliklerini Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri İrfan Gürdal, Fatih Erenler, Necip Yılgın ve Bişkek Türk Okulu Müzik Öğretmeni Şafak Baş yaptı.

Kanış Nurdi, gitar eşliğinde keman çalarak seslendirdiği "Anlasana" adlı şarkısıyla birinciliği, Erbolot Urtmatbek Uulu, "100 Yılda Yüz Akıyla" adlı şarkısıyla ikinciliği, Nurzat Keldibekova müzik grubunun katılımıyla "Elfida" adlı şarkısıyla üçüncülüğü elde etti.

Yarışmanın sonunda dereceye girenlere hediyeleri takdim edildi, ardından ülkenin ünlü şarkıcısı Jax sahne aldı.

Etiketler : kırgızistan tömer şarkı yarışması
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