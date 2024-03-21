VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bazı plastik ürünlerin ithalatında gözetim uygulanacak
Ukrayna: Rusya, başkent Kiev'e seyir ve balistik füzelerle saldırdı
MİT'ten Kandil'de nokta operasyon: Sözde sorumlu etkisiz
New York'taki Müslüman toplum temsilcileri, Türkevi'ndeki iftarda buluştu
TikTok ‘Twitch'e dönüşecek
İtalya'da bize hayranlar
21 Mart 2024 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:21 Mart 2024 Perşembe 07:30:00

Tokyo'nun kuzeyinde deprem

Kaynak: AA

ABONE OL

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeyindeki İbaraki eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) açıklamasına göre, İbaraki'de yerel saatle 09.08'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem 50 kilometre derinlikte kaydedildi.

İbaraki geneli, başkent Tokyo ile çevresindeki Saitama ve Toçigi'de hissedilen depremde ölü ya da yaralı olmadığı aktarıldı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, ülkenin farklı bölgelerini Tokyo'ya bağlayan Tohoku, Hokuriku ve Joetsu hızlı tren hatlarında seferlerde geçici durdurmalar yaşandı.

Sarsıntı sonrası İbaraki'nin Pasifik Okyanusu kıyısında yer alan Tokai 2 Nükleer Güç Santrali'nde anormallik saptanmadığı bildirildi.

Etiketler : japonya tokyo deprem
Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor

Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor
Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor

Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor
Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda

Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda
Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum

Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum
İlk senfonik konser

İlk senfonik konser
Paris Fashion Week'te bir Türk

Paris Fashion Week'te bir Türk
Tiyatro hiçbir zaman ölmez

Tiyatro hiçbir zaman ölmez
Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede

Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede
Kızı için gün sayıyor

Kızı için gün sayıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX