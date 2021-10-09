VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'İBB iftirası'na 30 bin TL tazminat
Atama kararları Resmi Gazete'de
Çekimlerde talihsiz kaza
Sıla'dan sezona hızlı başlangıç
Öykü Gürman mest etti
Kılıçdaroğlu 'silaha sarıldı'
İkiz pandaların isimleri belli oldu
Haftalık burç yorumları: Koç için aşk, Terazi için yükseliş zamanı
Hareketin ruha ve bedene 9 faydası
Koronavirüs beyin hücrelerini öldürüyor
Migren hastalarının korkusu mevsim geçişleri
"Fransa'nın uzun süre Mali'de kalma hedefi yok"
26 il aşılamada mavi kategoride
Bakan Varank, TOGG için tarih verdi! Banttan iniyor
BM'den 'temiz ve sağlıklı çevre insan hakkıdır' kararı
Biden'dan 'Trump' talimatı: Kayıtları Kongre baskınını soruşturan komiteye verilsin
Hollanda medyasından Türk SİHA'larına övgü: Giderek daha fazla satılıyor
A Milli Takım'da Stefan Kuntz ilk maçına çıktı
Şentop: İklim değişikliğiyle mücadelede bütün adımları atacağız
Sınıf öğretmenlerinin yüzde 89'u iki doz aşılı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'a taziye mesajı
Bakan Koca: Tablo ciddi ihlallerimiz olduğunu gösteriyor
Başkan Erdoğan'dan milli elektrikli lokomotif müjdesi
Google, iklim değişikliğini inkar eden reklamları kaldıracak
09 Ekim 2021 Cumartesi 08:06:00 - Güncelleme:09 Ekim 2021 Cumartesi 08:06:00

Tokyo'da dünyaya gelen ikiz pandaların isimleri belli oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Japonya'nın başkenti Tokyo'da dünyaya gelen ikiz pandalara "Xiao Xiao" ve "Lei Lei" isimleri verildi.

Kyodo ajansının haberine göre, Tokyo'daki Ueno Hayvanat Bahçesi'nde 23 Haziran'da doğan panda yavrularına isim verilmesi için anket düzenlendi.

Ağustos ayı sonuna dek halkın ankete verdiği 192 bin isim teklifinden erkek yavruya "Xiao Xiao" ve dişi yavruya "Lei Lei" isimleri seçildi.

Tokyo Valisi Koike Yuriko, isimlerin birleştirildiğinde "parlak şafaktan geleceğe doğru" anlamı taşıdığını söyledi.

Ueno Hayvanat Bahçesi, 1 Ekim itibarıyla 100. gününü dolduran panda yavrularının Ocak 2022'den itibaren görülebileceğini bildirdi.

İkiz yavruların doğumu, 1882'den beri hizmet veren ve Japonya'nın en eski hayvanat bahçesi olarak bilinen Ueno'da bir ilk olmuştu.

Etiketler : tokyo panda ikiz pandalar
Azerice ‘Sarı Gelin'

Azerice ‘Sarı Gelin'
Eski eşler aynı filmde

Eski eşler aynı filmde
Aldatma yok fotoğraflar eski

Aldatma yok fotoğraflar eski
Görüntülü arama uyarısı!

Görüntülü arama uyarısı!
Güzelliğin de modası var

Güzelliğin de modası var
Candan ziyafet

Candan ziyafet
30 yıl sonra döndü

30 yıl sonra döndü
Formula'da sahnede

Formula'da sahnede
30 yıla kadar hapsi isteniyor

30 yıla kadar hapsi isteniyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER