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12 Nisan 2024 Cuma 10:45:00 - Güncelleme:12 Nisan 2024 Cuma 10:45:00

Tokyo'da alışveriş merkezinden 10 milyon yen değerinde saf altın çay kasesi çalındı

Kaynak: AA

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaklaşık 10 milyon yen (65 bin dolar) değerinde saf altın çay kasesinin çalındığı bildirildi.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Tokyo'nun Nihombaşi bölgesindeki ünlü Takashimaya alışveriş merkezinde hırsızlık yaşandı.

Binanın 8. katında promosyon ürünlerinin sergilendiği vitrinden, 10 milyon yen değerinde saf altın çay kasesi çalındı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden, 20'li ya da 30'lu yaşlarında bir kişinin, önceden kilitlenmediği anlaşılan vitrinden kaseyi alarak sırt çantasına koyduğu tespit edildi.

İhbar sonrası olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelinin güneş gözlüğü taktığını, gri tişört ve siyah pantolon giydiğini belirledi.

Promosyon ürünleri için düzenlenen etkinlikte güvenlik görevlileri bulunmasına rağmen, olayın ardından ilk 20 dakika içinde hırsızlığın tespit edilemediği bildirildi.

Şüpheliyi arama çalışmaları sürdürülüyor.

Etiketler : tokyo altın çay kasesi hırsızlık
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