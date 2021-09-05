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05 Eylül 2021 Pazar 11:11:00 - Güncelleme:05 Eylül 2021 Pazar 11:11:00

Tokyo Olimpiyatlarında önceden sipariş verilen yaklaşık 130 bin yemek çöpe gitti

Kaynak: AA

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Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, olimpiyatlarda çalışan ve gönüllülere yönelik önceden sipariş verilen yaklaşık 130 bin yemeğin çöpe atıldığını bildirdi.

Komite, turnuvanın açılış töreninde önceden sipariş verilen 10 bin yemeğin 4 bininin çöpe gittiği iddialar sonucu kamuoyundaki eleştiriler üzerine konuyu araştırdı.

Tokyo içinde ve dışında 42 yerleşkede düzenlenen turnuvada tüketilen yemeklerin tasarrufuna yönelik soruşturma sonucunda, hazırlık kampları ve turnuva dönemi boyunca 20 müsabaka noktasında hizmet veren çalışan ve gönüllüler için önceden sipariş verilen yaklaşık 130 bin yemeğin çöpe atıldığı ortaya çıktı.

Komite Sözcüsü Takaya Masanori, soruşturmaya ilişkin düzenlediği basın toplantısında yerleşkelere göre atık yemek miktarının değişkenlik gösterdiğini belirtti.

Atık yemek miktarını tamamıyla sıfıra indirmenin mümkün olmadığını savunan Takaya, problemin 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenen Paralimpik Oyunlarında da sürebileceğine dikkati çekerek, ön sipariş hacimlerinin düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Etiketler : Tokyo Takaya Masanori YEMEK İSRAF
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